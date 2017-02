Week-end parsemé d’or et de records pour Alain Doucet

Alain Doucet y est allé de deux nouveaux records du SUA et de l’U de M au saut à la perche et au pentathlon, en fin de semaine, au CEPS. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Alain Doucet va se souvenir longtemps des Championnats du Sport universitaire de l’Atlantique 2017. Le représentant des Aigles Bleus de l’Université de Moncton s’est payé deux records du Nouveau-Brunswick, deux nouvelles marques du SUA et en prime le titre d’athlète par excellence de la compétition. Un peu plus et il déclarait qu’il s’en allait à Walt Disney World!

Le Dieppois de 20 ans a littéralement survolé la compétition en fin de semaine au saut à la perche et à l’heptathlon.

Doucet a quasiment atteint le toit du CEPS Louis-J.-Robichaud avec un bond gigantesque de 4,11m.

À l’heptathlon, il a amassé un total record de 4370 points.

Avec son titre d’athlète par excellence, il brise la domination des représentants des Tigers de l’Université Dalhousie, qui ont mis la main sur ce titre 11 fois au cours des 12 dernières années.

Alain Doucet était encore sur son nuage dimanche, quand il s’est entretenu avec le journal.

«Je savais que c’était possible et que je l’avais dans moi. Je savais que je devais seulement tout exécuter parfaitement pour que ça arrive. Tout ce que je voulais qui arrive est arrivé. Je ne pourrais pas demander mieux», mentionne l’étudiant de troisième année en génie mécanique.

Après un tel résultat au niveau de l’Atlantique, le jeune homme entre par la grande porte sur la scène canadienne.

«Cette année, je vais juste aller là (aux championnats d’athlétisme U Sports) pour l’expérience et apprendre le plus de choses possible», explique-t-il.

«L’an prochain, j’aimerais être plus compétitif à ce niveau et terminer parmi les huit meilleurs. À ma dernière année, j’aimerais devenir un médaillé, si c’est possible.»

Et quand il regarde plus loin, Alain Doucet vise une qualification aux Jeux du Canada, qui seront présentés en juillet à Winnipeg.

Au total, les athlètes du Bleu et Or ont raflé huit médailles en fin de semaine, dont les deux médailles d’or d’Alain Doucet.

Jean-Luc Bastarache n’était pas loin de son coéquipier, lui qui a terminé deuxième au saut à la perche et à l’heptathlon.

Sébastien LeBlanc a mérité une belle médaille d’or au 60m haies, alors que Sara-Ève Noël remporte le bronze au lancer du marteau.

Isabelle Morris s’est également distinguée avec des médailles d’argent au lancer du poids et au pentathlon.

Mentionnons également les quatrièmes positions des deux équipes de relais au 4X400m.

Plusieurs autres athlètes du Nouveau-Brunswick ont brillé lors de la deuxième journée de compétition qui a eu lieu samedi.

Sarah Myatt, de Fredericton, a remporté pas moins de quatre médailles d’or.

Celle qui porte les couleurs des Tigers de l’Université Dalhousie remporte les courses de 600m et de 1000m, en plus de faire partie des équipes qui ont gagné les courses de 4x400m et de 4x800m.

Jennifer Bell, de Chaplin Hill, mérite l’or au lancer du poids avec un tir record de 13,86m.

La seule représentante des Mounties de l’Université Mount Allison se qualifie du même coup pour les championnats canadiens universitaires.

Shawna McKay, de Moncton, remporte le bronze au 300m pour le compte de l’Université Dalhousie.

Du côté masculin, l’Acadien Jonathan Gionet, de Bathurst, établi une nouvelle marque provinciale et un nouveau record du SUA au lancer du poids avec un jet exceptionnel de 16,76m.

Il sera donc des Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire en juillet prochain.

Liam Turgeon (UNB), de Tide Head, mérite le bronze au lancer du poids et au lancer du marteau.

Daniel Brown (UNB), de Hampton, remporte le titre au 600m avec un temps de 1m25s33c.