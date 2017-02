Y’a d’la joie chez les Wildcats

Le 17 décembre 2016, tout le monde se préparait fébrilement à célébrer Noël. Les retardataires effectuaient leurs dernières emplettes dans des centres commerciaux bondés. Donald Trump n’était pas encore officiellement président des États-Unis et Michel Therrien dirigeait toujours les Canadiens de Montréal. Le 17 décembre, c’est la dernière fois que les joueurs des Wildcats de Moncton ont goûté à la victoire. Ça, c’était avant samedi.

Le record de la LHJMQ pour le plus grand nombre de défaites consécutives (27) est sauf pour cette saison.

Les défunts Dynamos de Shawinigan peuvent dormir en paix.

L’équipe de Darren Rumble a célébré son premier triomphe en 2017, samedi après-midi, un gain de 5 à 4 arraché de peine et de misère au Phoenix de Sherbrooke au Colisée.

Cette victoire mettait un point final à une glissade de 25 rencontres, une glissade qui semblait par moments sans fin.

Et les Wildcats ont quand même trouvé le moyen de se compliquer la vie.

Alexandre Renaud a marqué dans un filet désert avec moins de deux minutes à faire en troisième pour porter l’avance des locaux à 4 à 2.

Le party avait déjà débuté dans les gradins, mais les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot.

Hugo Roy a touché la cible avec 51 secondes à jouer, avant que Marek Zachar ne plonge le Colisée dans un profond silence avec seulement 29 secondes à faire au tableau indicateur.

Mais contre toute attente, Julien Tessier a laissé partir un tir des poignets aussi vif que précis pour déjouer Evan Fitzpatrick exactement 10 secondes plus tard.

L’épais brouillard qui enveloppait l’équipe depuis deux mois se levait enfin.

Tessier a été le principal artisan de ce triomphe avec deux buts (7e et 8e) et deux passes.

Alexandre Renaud (8e), Anthony Wojcik (5e) et Jeremy McKenna (15e) ont réussi les autres filets des gagnants.

Hugo Roy a été le meilleur pour Sherbrooke avec une paire de buts.

Après la rencontre, on aurait juré que les Wildcats venaient de remporter la coupe du Président tellement c’était la fête dans le vestiaire.

«Le plus important, c’est d’offrir une victoire à nos partisans. Nos foules n’ont jamais baissé même si on perdait, et même quand on s’est fait humilier à la maison», racontait Julien Tessier.

«Les gens ont toujours continué à être derrière nous et je pense que ça veut dire beaucoup pour eux d’avoir pu enfin gagner. On savait que Sherbrooke est une équipe qui n’est pas loin de nous au classement et on avait eu un bon match contre eux à Sherbrooke», ajoute-t-il.

«On sentait que ça s’en venait et que c’était juste une question de temps avant que ça débloque. On voulait juste se concentrer sur notre travail et sur ce qu’on avait à faire individuellement», mentionne également la première étoile de la rencontre.

L’Acadien Francis Thibeault savourait aussi le moment.

«C’est un feeling qui est très plaisant à retrouver. La fin du match a été incroyable. Les amateurs étaient vraiment dedans et ce septième homme nous a vraiment aidés à la fin», souligne-t-il.

«On essayait de ne pas en parler et d’oublier ça, mais c’est sûr qu’on avait toujours la série de défaites derrière la tête quand on venait à l’aréna. Ça pesait vraiment lourd.»

Ce terrible poids n’est plus sur les épaules des joueurs des Wildcats et tout le monde respirera un peu plus à l’aise.

La fin de saison sera difficile, mais au moins, les Wildcats de Moncton ne deviendront pas la pire équipe de l’histoire de la LHJMQ.