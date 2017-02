Du hockey, des patates et une bonne cause!

Un groupe de jeunes hockeyeurs de Florenceville-Bristol, la «capitale mondiale de la patate frite», a transporté une cargaison de 500 livres de patates dans la Péninsule acadienne lors d’un tournoi de hockey ce week-end afin de venir en aide aux banques alimentaires de la région.

Pendant la tempête de verglas de fin janvier et les pannes d’électricité qui ont suivi, le nombre de demandes aux banques alimentaires de la Péninsule acadienne a explosé. Des organismes ont été appelés à distribuer deux à trois fois plus de nourriture que la normale. Plusieurs ont reçu une facture salée pour l’achat de denrées, et doivent maintenant combler d’importants déficits.

Une équipe de hockey pee-wee AAA de l’ouest du Nouveau-Brunswick veut offrir son aide. Ce week-end, les Bulls de Brennan Home Hardware Northwest ont pris la route vers la Péninsule acadienne afin de participer au 53e tournoi annuel pee-wee de Lamèque-Shippagan.

Les jeunes hockeyeurs ont transporté avec eux de 500 à 700 livres de patates, données par Hillspring Farms, ainsi que 10 caisses de frites qui seront distribuées dans la banque alimentaire de Caraquet et les cantines des arénas de Lamèque et Shippagan. Ils feront aussi un don de 100$ à la banque alimentaire de Caraquet.

Le 53e Tournoi de hockey de Lamèque-Shippagan devait avoir lieu au début février, mais a été repoussé en raison des pannes d’électricité.