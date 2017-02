LHJMQ: un autre joueur du Titan désigné la première étoile

Antoine Morand a obtenu trois buts et sept points en trois matchs, en plus de présenter un différentiel de plus-6. - Gracieuseté

Une semaine après que son compagnon de trio Christophe Boivin ait reçu la première étoile de la semaine dans la LHJMQ, Antoine Morand a obtenu le même honneur, lundi.

Le jeune joueur de centre du Titan d’Acadie-Bathurst a complété la dernière semaine avec une récolte de trois buts et quatre passes pour sept points en trois matchs. Morand a de plus présenté un différentiel positif de plus-6.

Reste maintenant à voir si le numéro 88 parviendra à imiter totalement Boivin qui, soulignons-le, a aussi été choisi le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue canadienne.

Les gardiens Étienne Montpetit (0,99, ,970), des Foreurs de Val-d’Or, et Antoine Samuel (2,35, ,945), du Drakkar de Baie-Comeau, sont les deuxième et troisième étoiles de la semaine.

Dans l’actuelle série de huit victoires consécutives du Titan, Morand, Boivin et Vladimir Kuznetsov ont amassé pas moins de 26 buts et autant de passes pour un total de 52 points. Le premier trio a donc contribué en moyenne 3,25 buts et 6,5 points pendant cette séquence.

Parlant de Boivin, il a appris lundi qu’il était le finaliste de l’équipe pour l’obtention du trophée Marcel-Robert remis au joueur-étudiant de l’année.

Callum Booth et Duncan McIntyre sont les candidats respectifs des Sea Dogs de Saint-Jean et des Wildcats de Moncton.

Notons que Boivin a déjà confirmé qu’il se joindra aux Patriotes de l’Université de Trois-Rivières à compter de la saison prochaine.