Un match décisif excitant pour les Ice Dogs et les Navigateurs

Peu importe la durée d’une série, qu’elle soit de type 2 de 3, 3 de 5 ou encore 4 de 7, elle n’en demeure pas moins particulière lorsqu’un match ultime s’avère nécessaire pour départager les deux adversaires. Et quand ça adonne que les deux municipalités en cause n’ont pas eu la chance de goûter à un tel événement depuis plus d’une décennie, parce privées d’un club senior, ça rend les choses autrement plus excitantes.

Mardi soir, l’aréna Adé-Thériault sera le théâtre du match le plus important dans la petite histoire des Navigateurs de Baie-Sainte-Anne et des Ice Dogs de Néguac. Cela, ça ne fait aucun doute.

Une rencontre qui, pourtant, a bien failli ne pas avoir lieu. Vainqueurs 5 à 2 samedi devant leurs partisans, les Navigateurs dominaient les Ice Dogs 3 à 1 en fin de deuxième période, dimanche soir au Sportplex, quand ils ont vu leur avance fondre comme neige au soleil.

Deux buts en supériorité ont toutefois permis aux Ice Dogs d’égaler la marque et du même coup forcer la prolongation. C’est finalement un but de Robert Gallant à la quatrième minute qui fera la différence.

Rick LeBreton, Tyron Breau et Austin McKay ont été les autres buteurs des Ice Dogs. Brian Dunn, deux fois, et Conrad Arseneault ont assuré la riposte des Navigateurs. Matthieu Boisvert et Charles Gaudet ont pour leur part amassé deux passes chacun.

Chez les Ice Dogs, Robert Gallant s’est évidemment montré prudent dans ses propos afin d’éviter de motiver davantage le vestiaire ennemi.

«Nous abordons ce match avec beaucoup de confiance, mentionne-t-il. Cela dit, ce sera importer de mieux jouer dans certains aspects de notre jeu. Par exemple, nous devrons être plus efficaces en zone défensive et éviter au maximum les revirements.»

Gallant croit néanmoins que le momentum est de leur côté.

«Par la façon dont nous avons gagné en revenant de l’arrière, c’est évident que le momentum est de notre côté même si je m’attends à un match serré», ajoute Gallant.

Du côté des Navigateurs, Brian Dunn assure que tous les gars sont conscients de l’enjeu de cette rencontre.

«Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner la série, affirme Dunn. Nous n’avons pas besoin d’un discours de motivation ou quoi que ce soit pour jouer ce match.»

Selon l’attaquant des Navigateurs, ce sont uniquement les nombreuses pénalités qui ont fini par leur coûter le match, dimanche.

«Nous avons bien joué lors des deux premières périodes. Nous avons même eu plusieurs chances de porter la marque 4 à 1, même 5 à 1. Mais nous avons ensuite commencé à prendre des pénalités et les Ice Dogs en ont profité pour revenir dans le match», analyse Dunn.

Matthieu Boisvert croit lui aussi que les Navigateurs ont été un brin trop généreux en écopant d’autant de pénalités.

«Notre indiscipline est devenue un facteur et nous leur avons en quelque sorte donné cette partie. Ils ont d’ailleurs marqué leurs deux buts avant la prolongation en supériorité numérique. En même temps, il faut leur donner crédit. Les Ice Dogs n’ont jamais arrêté de travailler», explique Boisvert.

«C’est une défaite qui nous a fait mal et nous savons très bien que les Ice Dogs vont se présenter ici avec le sentiment qu’ils ont le momentum de leur côté. Ça va être serré et c’est le moment de montrer pourquoi c’est important d’avoir l’avantage de la glace en série. En tout cas, nous n’avons pas le choix. Nous allons gagner ce match, c’est garanti», promet Boisvert.

La rencontre débute à 20h.