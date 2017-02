Le vase de cristal des Aigles Bleues s’est cassé…

Comme un précieux vase de cristal qui éclate en mille morceaux en se fracassant sur le coin de la table en marbre, le beau rêve de Karine Roy et de Roxanne Turcotte a été complètement anéanti par les Huskies de l’Université Saint Mary’s, lundi soir à Halifax.

Les Néo-Écossaises ont mis un terme à la saison des Aigles Bleues de l’Université de Moncton avec une victoire de 2 à 1, un triomphe qui leur permet de remporter cette série demi-finale du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique 2-1.

Les Huskies s’en vont en finale (et au championnat canadien) alors que le Bleu et Or s’en retourne avec son petit bonheur.

La capitaine Karine Roy avait pourtant rêvé d’une participation au championnat canadien pour conclure de belle façon sa carrière universitaire.

«On en a arraché dans notre zone en deuxième période et les Huskies ont su profiter de leurs chances, ce que nous n’avons pas fait. Mais ce fut quand même un bon match et je suis très fière des filles», souligne-t-elle en forçant un sourire.

L’Acadienne ne cache pas qu’elle a le coeur gros après cette amère défaite.

«C’est difficile. C’est une grosse étape de la vie qui est terminée. J’ai appris de ça et je n’oublierai jamais l’expérience que j’ai vécue avec les Aigles», mentionne la patineuse de Nigadoo.

Cette défaite, elle risque de l’avoir sur le coeur pendant un bout de temps.

«Je vais essayer de ne pas trop y penser. Mais c’est sûr que ça va être dur quand je vais voir le reste des séries et le championnat canadien. Quitter les filles, ça va être le pire bout je pense. Mais je sais qu’on va se revoir.»

Roxane Turcotte en était aussi à ses derniers coups de patin avec les Aigles Bleues.

«Je suis triste. C’est le seul mot qui me vient en tête», raconte-t-elle.

«Le match aurait pu aller d’un bord comme de l’autre et c’est ça qui est le plus fâchant. Je sais qu’on aurait pu sortir avec la victoire. On a manqué beaucoup de chances à la fin du match», ajoute celle qui termine ses études en kinésiologie.

Elle avoue que ce sera difficile de quitter le nid des Aigles.

«C’est comme ma deuxième famille parce que nous étions toujours ensemble. C’est ça qui va être le plus difficile. Mais je n’ai pas le choix, je vais devoir me trouver d’autres passions.»

Laura Polak et Siobhan Birch ont réussi les buts des gagnantes.

Katryne Villeneuve a été la seule à réussir à déjouer Rebecca Clark dans une cause perdante.

C’est d’ailleurs Polak a lancé les Huskies en avant, mais Katryne Villeneuve a répliqué quelques minutes plus tard pour créer l’égalité.

La gardienne Gabrielle Forget s’est assurée de garder le pointage 1 à 1 avec plusieurs arrêts sensationnels. Au total, elle a bloqué 14 tirs dans ce premier tiers.

Elle a notamment volé un but certain à la talentueuse Breanne Lanceleve dans les dernières secondes de l’engagement.

La femme masquée de l’U de M a poursuivi sa domination au deuxième vingt, alors que les joueuses des Huskies ont littéralement pris d’assaut le territoire ennemi.

Forget a notamment réalisé un bel arrêt de la jambière devant Hannah Askin.

Siobhan Birch allait toutefois faire pencher la balance en faveur des Huskies avec moins de sept minutes à faire en troisième période.

Les morceaux du beau vase de cristal jonchaient le sol…