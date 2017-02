Championnat Marianne Limpert: Aquatika s’en sort haut la main

L’expérience fut concluante pour le club de natation Aquatika qui a accueilli, en fin de semaine, le Championnat par équipes Marianne Limpert.

La tâche était grande et le club restigouchois tenait à faire ses preuves, lui qui n’avait pas accueilli une telle compétition depuis plus d’une quinzaine d’années. Et au final, l’événement fut impeccable…ou presque.

«On a eu quelques accrocs mineurs, mais ce n’était rien de grave. Et d’ailleurs, ça arrive pratiquement à toutes les rencontres de ce genre», exprime l’entraîneur du club Aquatika, Alexandre Savoie.

«Dans l’ensemble, ç’a bien fonctionné et on est très content du déroulement de la fin de semaine. J’ai parlé aux autres entraîneurs présents et tous semblaient aussi satisfaits de l’organisation. Je crois qu’on a réussi à prouver que nous étions aptes à tenir des compétitions de haut calibre et nous n’allons certainement pas attendre 15 autres années avant de nous lancer de nouveau», indique-t-il.

Selon Savoie, la piscine du Centre civique Memorial a été le théâtre d’un fort niveau de compétition. Les spectateurs ont notamment pu assister à un record provincial au 100m quatre nages individuel. La nouvelle marque, qui est de 1m05s83c, appartient désormais à Jasmine Foran, du club de natation Piranhas de Bathurst – nageuse qui, soit dit en passant, a pulvérisé trois autres records plus tôt cette année.

«La compétition dans cette catégorie était telle que celle qui est arrivée en deuxième place – notre propre nageuse, Gabrielle Lagacé – n’était qu’à trois dixièmes de seconde du record provincial précédent. C’était vraiment intéressant de voir un record tomber, car ce championnat est habituellement plus pour le plaisir que pour ouvrir la machine à plein régime. C’est donc rare qu’on assiste à ce type d’exploit, mais c’est arrivé chez nous et nous en sommes vraiment contents. On est aussi très content que ce soit arrivé à une jeune femme de la région voisine (Bathurst). On est deux clubs du Nord et on se tient beaucoup, alors on est très heureux pour elle, ainsi que pour la victoire de leur club au classement général», indique l’entraîneur de Campbellton.

Car les Piranhas ont remporté la compétition avec un total de 65 médailles (31 d’or, 21 d’argent et 13 de bronze). Et si l’expérience a été couronnée de succès au niveau de l’organisation pour le club hôte, les performances dans l’eau ont aussi suivi. Le club Aquatika a su tirer son épingle du jeu, terminant deuxième au classement général, à quatre médailles seulement des gagnants (61 médailles).

Pour Bathurst, les nageurs Daniel Greer et Jasmine Foran – avec une récolte de six médailles d’or chacun – ont particulièrement excellé, tout comme leur compatriote Maxime Paulin (quatre médailles d’or). Deux noms du club de Campbellton ont également retenu l’attention, soit Jérémie Lepage et de Gabriele Lagacé, avec quatre médailles d’or chacun dans leur catégorie respective.

«Je suis personnellement très satisfait du rendement des nageurs de notre club. On a bien nagé dans pratiquement chacune des catégories d’âge, dont la bannière chez les 11 ans et moins. C’est intéressant puisque ça laisse présager une relève pour les années à venir. C’est très positif», a exprimé Alexandre Savoie.