Danilo Pessoa, un amoureux du soccer de plage

Quand on a un papa et un frère aîné qui ont déjà pris part aux Jeux olympiques, il n’est pas étonnant qu’on excelle aussi dans le sport. Mais contrairement à Sergio et Sergio Junior qui sont des judokas chevronnés, Danilo Pessoa, même si le dojo n’a aucun secret pour lui, excelle surtout au soccer.

Danilo, qui a passé une partie de son adolescence à Kedgwick au milieu des années 2000 – où le paternel s’occupait du club de judo -, a participé la semaine dernière au Championnat de soccer de plage de la CONCACAF présenté à Nassau, dans les Bahamas.

L’événement visait à trouver les deux pays qui représenteront le continent à la Coupe du monde de soccer de plage de la FIFA, également prévue aux Bahamas à compter du 27 avril.

Le Canada y était donc avec 15 autres pays et a finalement pris la 10e position.

«Nos attentes étaient un peu plus élevées, mais ce n’est quand même pas si mal quand on sait que nous sommes l’un des seuls pays qui ne possède pas de plages pour pratiquer ce sport. Les autres pays qui étaient là ont tous de gros programmes de soccer de plage, y compris ceux qui ont terminé derrière nous», révèle Danilo, qui célébrera jeudi son 27e anniversaire de naissance.

À Nassau, Danilo a enfilé quatre buts en six matchs. Il a d’abord inscrit un premier but dans la victoire de 6 à 4 contre la Barbade pendant la ronde préliminaire du groupe B. Leurs deux autres matchs préliminaires se sont soldés par des revers de 8 à 3 contre le Mexique et de 4 à 3 face à la Guadeloupe. Ces deux formations ont pris respectivement les 2e et 4e place au classement final. Le Panama a remporté le tournoi.

Danilo Pessoa a ajouté trois autres buts dans la ronde pour les positions 9 à 12, dont deux dans un gain de 6 à 2 contre Antigua-et-Barbuda. L’autre filet a été obtenu dans un revers de 6 à 5 devant le Costa Rica.

«J’aurais pu marquer plus de buts parce que j’ai touché plusieurs poteaux. La chance n’était pas toujours de mon côté», affirme celui qui pratique aussi le soccer et le futsal (soccer en salle).

Danilo tient à préciser que le soccer de plage est un sport bien différent du soccer traditionnel.

«En fait, ce sont deux sports très différents. Dans le soccer de plage, le terrain est un peu plus grand qu’un terrain de basketball, mais plus large. Ça se joue aussi avec seulement quatre joueurs plus un gardien. Comme le ballon ne roule pas, les gardiens occupent un plus grand rôle. Non seulement ils reçoivent beaucoup de lancers, mais c’est également leur rôle de relancer l’attaque. C’est moins rapide que le soccer traditionnel, mais il y a plus de contacts et c’est beaucoup plus stratégique. Les buts sont également plus nombreux et plus spectaculaires», explique-t-il.

Danilo dit avoir joué un peu au soccer de plage plus jeune au Brésil, mais pas depuis son arrivée au Canada. Il y a environ deux mois, il a tout de suite accepté l’invitation de son entraîneur de futsal, Kyt Selaidopoulos, qui a hérité de la même position avec l’équipe nationale de soccer de plage.

«Je suis rapidement retombé amoureux de ce sport. De jouer pieds nus sur le sable, c’est une sensation incroyable. J’espère d’avoir l’occasion de représenter encore le Canada dans ce sport, tout en continuant de jouer au futsal», indique celui qui a disputé quelques rencontres avec le FC Chaleur en compagnie de joueurs adultes alors qu’il n’avait que 14 ans.

Comme son père Sergio (Jeux de Séoul, 1988) et son frère Sergio Jr (Jeux de Londres, 2012; Jeux de Rio de Janeiro, 2016), Danilo rêve lui aussi d’olympisme. Il se croise d’ailleurs les doigts pour que le futsal parvient à joindre les rangs de la famille olympique.

Sinon, il compte en attendant continuer de s’occuper du club de judo qu’il gère avec son frère Sergio Jr à Brossard.

«Le judo est encore une partie importante de ma vie. J’ai arrêté la compétition il y a quelques années, mais j’aime enseigner aux jeunes. Mon frère et moi nous nous occupons d’environ 150 judokas à notre club», raconte Danilo Pessoa.