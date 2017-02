Julien Tessier se «reconstruit» lentement mais sûrement

Julien Tessier revient de loin. L’ancien choix de premier tour des Sea Dogs de Saint-Jean a vaincu la maladie, surmonté deux échanges et survécu à une série de 25 défaites de suite. À 18 ans, le joueur québécois est finalement en voie de devenir un joueur de premier plan dans la LHJMQ.

Il assure que son combat avec la maladie de Crohn – une inflammation chronique des intestins – et la transaction qui l’a fait passer des Saguenéens de Chicoutimi aux Wildcats de Moncton sont derrière lui.

Le numéro 19 est résolument tourné vers l’avenir.

«Ce fut très difficile l’an passé», confesse-t-il.

«Ma maladie a laissé des séquelles parce que ce fut une épreuve terrible à traverser. Je pense que ça m’a aussi fait des gros dommages mentalement», ajoute celui qui a été une sélection de premier tour (15e) des Sea Dogs de Saint-Jean en 2014.

«Je me suis reconstruit un peu à Terrebonne (dans le junior AAA) et je fais juste continuer d’ajouter les morceaux manquants cette saison. Je commence vraiment à bien me sentir sur la glace. Je suis en forme et je suis content d’être ici. Je ne peux pas demander mieux.»

Tessier se dit comblé de jouer à Moncton, même si l’équipe en arrache.

«C’est ma saison de transition, mon grand retour. Comme les entraîneurs l’ont dit, c’est un peu une audition cette saison et je veux être certain à 100% d’acheter mon poste pour l’an prochain. Je veux que ce soit très clair dans la tête des entraîneurs», avance-t-il.

«C’est ce que je veux faire chaque partie. Je veux seulement sauter sur la glace et leur montrer que je veux être un Wildcats pour les deux prochaines années.»

Son jeu est sans reproche depuis quelques semaines. En 29 rencontres, il présente une fiche de 8 buts et 22 points.

«J’ai pas mal confiance en moi présentement. Je dois donner beaucoup de crédit aux entraîneurs qui m’envoient sur la glace dans toutes sortes de situations. Même si je commets des erreurs, ils ne me laissent pas sur le banc», explique-t-il.

«Quand tu sais que tu as la confiance des entraîneurs, c’est tellement plus facile d’aller sur la patinoire et de faire des jeux. Tu sais que tu n’as pas un fusil sur la tempe quand tu reviens au banc.»

Au plan collectif, Tessier pense que la victoire de samedi contre le Phoenix de Sherbrooke pourrait changer bien des choses. Il a marqué le but gagnant, samedi, qui a mis fin à la séquence de 25 revers consécutifs des Wildcats.

«On a l’impression que c’était plus qu’une simple victoire de saison régulière. Pour notre groupe, c’était notre première victoire ensemble (après la métamorphose de la dernière période des transactions). On n’avait pas encore eu le feeling de gagner ensemble et c’est plaisant d’avoir enfin réussi à le faire», mentionne le patineur originaire de Trois-Rivières.

L’entraîneur Darren Rumble estime que son attaquant a fait des pas de géants depuis son arrivée à Moncton.

«Il joue beaucoup et on voit que sa forme commence à revenir. Je n’ai aucune hésitation à l’envoyer dans toutes les situations. Je sais qu’il va faire le travail», affirme-t-il.

«L’été qui vient sera le plus important de sa vie. Il doit augmenter son conditionnement physique au point où je veux qu’il soit. Je sais que c’est exactement ce qu’il va faire. Je m’attends à ce qu’il soit un joueur très important pour nous la saison prochaine.»

Tessier et les Wildcats disputeront leur prochaine rencontre mercredi soir en rendant visite aux Remparts de Québec.

Victime d’une légère commotion cérébrale, l’Acadien Mika Cyr devrait rater le voyage.

Par contre, le défenseur Louis-Phillip Fortin devrait effectuer un retour au jeu durant ce périple en sol québécois.