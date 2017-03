Aigles Bleues: Rachelle Lemoine veut bloquer les émotions

L’aventure acadienne de Rachelle Lemoine tire à sa fin. Mais avant de retourner dans son Manitoba natal, la volleyeuse des Aigles Bleues de l’Université de Moncton aimerait bien faire un bout de chemin lors du tournoi de fin de saison du Sport universitaire de l’Atlantique, en fin de semaine à Halifax.

Pour y arriver, Lemoine et ses coéquipières devront d’abord renverser la meilleure équipe du circuit, les Tigers de l’Université Dalhousie. Cette rencontre aura lieu vendredi à 16h30.

L’athlète de Saint-Boniface admet qu’elle vivra toutes sortes d’émotions au cours des prochains jours.

«J’essaie de bloquer tout ça présentement. Je veux juste jouer mon match et faire tout ce que je peux pour l’équipe. C’est seulement après que je vais penser à tout ça», explique-t-elle.

«Pour le moment, je veux simplement jouer avec aucun regret, avoir du plaisir et apprécier chaque moment que je vais vivre. C’est ça mon but.»

Quand on lui demande quels seront ses meilleurs souvenirs quand elle quittera l’Acadie, sa réponse ne se fait pas attendre.

«Les filles de l’équipe, lance Rachel Lemoine dans un grand sourire. Toutes les expériences que j’ai vécues avec elles, et pas seulement sur le terrain. Ce sont des amitiés que je n’oublierai jamais.»

Peu importe où la vie la mènera, la Franco-Manitobaine affirme que son passage au Nouveau-Brunswick l’a changé à jamais.

«Ça m’a apporté beaucoup de culture, beaucoup d’amitiés et la facilité avec la langue française. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à ma première année, je ne pouvais absolument pas parler français», rigole-t-elle.

«Je n’aurai aucun regret. Je sais que j’aurai laissé tout ce que je pouvais sur le terrain et j’ai donné tout ce que je pouvais à l’équipe. Ça va être difficile de partir, mais on ne sait pas, peut-être que je vais déménager ici! On va voir.»

Les Tigers risquent donc de rencontrer une équipe déterminée vendredi, avec en tête une attaquante qui sera motivée comme si sa vie en dépendait.

«Je veux bien finir ça en équipe. Si on joue le meilleur match de notre vie, même si on perd, ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver», avance-t-elle.

«Je m’attends à un gros match, une partie intense, avec de la sueur et des larmes. On va tout donner ce qu’on a dans le corps. On sait que tout peut arriver dans les séries. On va être prête pour jouer contre n’importe qui.»

Monette Boudreau-Carroll sait très bien que Rachelle Lemoine sera difficile à remplacer.

«Ce fut un gros morceau de l’équipe, surtout au cours des trois dernières saisons. Elle a toujours une belle énergie et c’est une vraie fille d’équipe. C’est le genre de personne que tout le monde voudrait dans son équipe», indique l’entraîneure de l’U de M.

«Elle n’est pas grande, mais elle est tellement rapide et tellement efficace qu’on ne peut pas faire autrement que d’être bouchée bée quand on la regarde jouer. C’est sûr que ça va faire un gros trou.»

Peu importe ce qui va se produire au cours des prochaines heures, la pilote sait une chose: Rachelle Lemoine va tout donner.

«Je ne peux pas m’imaginer que Rachelle va mal terminer sa carrière. Elle va la terminer comme elle l’a commencée, soit en donnant tout ce qu’elle a et en mettant l’équipe en premier.»