Le Dynamo n’abdiquera pas contre les Panthères

Même s’il a été déclassé dans les deux premiers duels, le Dynamo de Kegwick n’entend pas si facilement baisser les bras devant les Panthères du Haut-Madawaska dans leur série demi-finale du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Les Panthères mènent la série 2 à 0. Le Dynamo a pourtant amorcé la série en force, samedi, en se forgeant une avance de 3 à 1 après 20 minutes de jeu. Mais les champions de la saison régulière se sont ressaisis par la suite.

«Ils étaient peut-être rouillés après près de deux semaines d’inactivité. Mais nous sommes sortis de notre plan de match. Nous avons écopé de quelques pénalités et nous avons ouvert la porte aux Panthères, qui ont su en profiter avec six buts en avantage numérique dans la rencontre», a fait remarquer l’attaquant du Dynamo, Roby Martel.

Concernant ce lent départ dans le premier match, l’attaquant des Panthères, Andy Landry, soutient que l’inactivité de deux semaines peut y avoir été pour quelque chose. Malgré tout, l’équipe a su garder son sang-froid, a-t-il précisé.

«Nous n’avons pas paniqué. Dans le vestiaire, on s’est dit qu’il fallait remporter la deuxième période et que les choses se replaceraient», a-t-il raconté.

Les Panthères ont marqué 25 buts – des victoires de 14 à 4 et de 11 à 4 – lors des deux premiers affrontements, tout en n’en concédant que huit au Dynamo.

«Les Panthères sont une grosse machine et nous sommes conscients du défi. Mais il ne faut pas s’apitoyer sur notre sort. On oublie les deux premiers affrontements et on repart à zéro avec l’intention de leur donner de l’adversité sur la glace», a continué le numéro 17 du Dynamo.

Selon Martel, l’équipe devra jouer comme elle l’a fait contre le Thunder. «Il faut revenir à la base. Nous avons été plus disciplinés contre Perth-Andover et nous avons travaillé avec intensité», a-t-il dit.

Du côté des Panthères, Andy Landry est d’avis que la formation n’a rien à changer dans son style de jeu d’ici la fin de cette série.

«Il était important de connaître un bon match à Kedgwick dimanche et c’est ce qui s’est produit. Dans le vestiaire, on prend cela une partie à la fois et nous sommes loin de penser que les choses seront faciles. Nous avons une contribution offensive de tous les trios. Même si nous marquons beaucoup de buts, ce n’est pas le temps à ce stade-ci des séries de diminuer l’intensité», a continué l’attaquant des Panthères.

Peu importe l’issue de la série, le Dynamo a atteint la ronde demi-finale pour la première fois depuis son retour dans la ligue en 2010-2011.

«C’est un bel accomplissement surtout que nous n’étions pas favoris pour vaincre Perth-Andover», a poursuivi Martel en faisant référence à la sixième position du Dynamo et la troisième du Thunder.

Le troisième affrontement de cette série demi-finale sera disputé vendredi à Saint-François. Les deux équipes se retrouvent pour le quatrième match samedi soir à Kedgwick.