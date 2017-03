L’Acadie bien représentée au Red Bull Crashed Ice d’Ottawa

Ils ont pour nom Monica Boudreau, Francis Boudreau, Marie-Philip Dumont, Pascal Chiasson-Lajoie et Nathan Isaac. Tous ont obtenu leur laissez-passer pendant la course à obstacles organisée au Centre régional K.-C.-Irving, samedi, à la suite de l’annulation de la Course Xtreme CCNB.

Les trois garçons seront de l’épreuve junior et les deux filles feront la lutte aux Jacqueline Legere, Amanda Trunzo, Myriam Trépanier et autres vedettes du circuit féminin.

Marie-Philip Dumont, originaire de Dégelis mais qui habite à Néguac depuis quelques mois en raison de son travail au sein de la Gendarmerie royale du Canada, ignorait jusqu’à samedi qu’elle pouvait hériter d’un laissez-passer pour Ottawa lorsqu’elle s’est présentée au Centre K.-C.-Irving.

«J’ai récemment pris part au tournoi de hockey sur étang à Tracadie et l’une de mes coéquipières m’a mise au défi de prendre part à la Course Xtreme. Je ne savais même pas que j’avais une chance de me qualifier pour Ottawa», lance-t-elle en riant.

Elle a quand même dû faire des arrangements de dernière minute avec son employeur pour participer à la compétition. Elle a aussi tenté d’aller chercher le maximum d’informations concernant l’aventure qui l’attend.

«J’ai visionné la piste dans une vidéo 3D et j’avoue que je me sens un peu nerveuse. En fait, je suis surtout excitée. Ce sport, je l’ai déjà vu à la télévision et j’ai des amis qui y ont déjà pris part à Québec. Ça m’a toujours attirée. J’aime les sensations fortes. Même que ça faisait partie de ma bucket list avec le bungee et le saut en parachute», ajoute en riant la jeune policière.

Monica Boudreau a elle aussi très hâte de se retrouver en piste.

«C’est mon rêve depuis longtemps de participer à une épreuve de Crashed Ice. J’ai hâte de me garrocher vers le bas», souligne l’Acadienne de Beresford, qui habite toutefois depuis quelques années au Québec.

«Mon objectif est de prendre part à la finale de samedi. Pour ça, il faut que je sois dans les 16 meilleures. Il faudra donc que je batte des filles qui font partie du circuit. Je crois que c’est possible. J’ai juste à avoir de bons départs et ça devrait bien aller», ajoute-t-elle.

Pascal Chiasson-Lajoie, âgé de 19 ans, a encore de la difficulté à croire ce qu’il s’apprête à vivre.

«Déjà que j’étais déçu de ne pas pouvoir descendre la butte du collège, je ne m’attendais vraiment pas à me retrouver ici. C’est comme un rêve qui se réalise. Je m’en vais là-bas surtout pour vivre une expérience», mentionne le jeune athlète de Bathurst.

Francis Boudreau, également originaire de Bathurst, soutient que le simple fait de participer à cet événement est déjà une victoire en soi.

«Je veux juste faire de mon mieux, indique le casse-cou âgé de 20 ans. Que je termine premier ou dernier, ça n’a pas d’importance. J’ai zéro attente, je veux seulement avoir du fun. Je suis un adepte de planche à neige et j’ai l’impression que ça doit pas mal se ressembler.»

Nathan Isaac, de Listuguj, est âgé de 19 ans. Déterminé et débrouillard, il s’est tapé des heures supplémentaires au travail afin de pouvoir se payer le voyage à Ottawa. Il se considère à la fois Québécois et Néo-Brunswickois.

«Je suis un mélange des deux. Je vis à Pointe-à-la-Croix en ce moment, mais j’ai fréquenté la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. Mon objectif à Ottawa est de me rendre le plus loin possible, que ce soit la finale ou les demi-finales», révèle celui qui, en plus du hockey, pratique plusieurs arts martiaux dont le jiu-jitsu, le judo et le karaté.