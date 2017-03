Marc-André Roy, la drôle de bibitte du crashed ice

Marc-André Roy est probablement la plus étrange bibitte parmi tous les participants du Red Bull Crashed Ice d’Ottawa. Un Alien dans une mer de casse-cous. Il n’a pris part à aucune épreuve de la Coupe Riders cette saison, ni même à la course à obstacles organisée samedi au Centre régional K.-C.-Irving. Et pourtant, il sera dans la capitale nationale avec tous les autres acrobates sur patins, ce week-end, où il s’élancera en compagnie des autres athlètes d’âge junior.

À vrai dire, même s’il pourrait surprendre devant les Mirko Lahti, Joni Saarinen et Samuel Nadeau, celui qu’on surnomme Marky doit sa présence à Bruno Richard. Mais surtout à sa déjà plus que solide réputation de cascadeur.

Ainsi, Bruno Richard a convaincu Christian Papillon, l’architecte derrière toutes les pistes du circuit Red Bull Crashed Ice, qu’il devait à tout prix lui trouver une place dans le freestyle, l’épreuve qui a remplacé les compétitions par équipe.

Le freestyle, c’est l’épreuve des plus audacieux. Celle qui réunit les athlètes carburant aux sensations les plus fortes. C’est spectaculaire, dangereux et complètement malade.

C’est d’ailleurs ainsi que Bruno Richard l’a vendu à Christian Papillon.

«Marc-André, il est complètement malade. Il n’y a pas beaucoup d’athlètes qui peuvent faire ce qu’il fait. Nous l’avons filmé lors d’un essai et c’est ce que j’ai envoyé à Christian Papillon», mentionne Richard.

Marc-André Roy est effectivement un véritable casse-gueule. Un brin fou, diront certains.

Des cascades, il ne se contente pas d’en faire sur une paire de patins. Même que les pirouettes en patins, c’est assez récent.

Lui, il préfère les culbutes en vélo. Mais il sait aussi voltiger dans les airs en planche à neige ou à roulettes et même en moto-cross.

«À 11 ou 12 ans, je faisais déjà des sauts périlleux arrière avec mon vélo, raconte le sympathique athlète âgé de 20 ans. J’ai pas mal essayé tous les sports extrêmes et c’est pourquoi j’ai hâte au Red Bull Crashed Ice. Pour moi, c’est comme un nouveau terrain de jeu. Je suis accro à l’adrénaline.»

«Il y a un an, j’ai participé à la Course XTreme CCNB et j’avais fait un 360 degrés à la toute fin de ma descente, mais peu de gens s’en sont aperçus. C’était la première fois que je tentais une cascade sur patins», révèle-t-il.

«La semaine passée, Bruno est venu me voir pour me demander si j’étais capable de faire d’autres trucs. Jeudi matin, ils m’ont filmé en train de faire un saut périlleux avant (front flip). Je ne sais pas trop encore ce que je vais tenter à Ottawa. J’aime bien composer mes cascades au fur et à mesure», révèle-t-il.

D’où lui est venu le goût des cascades? Il n’en sait trop rien. Le plus drôle, c’est qu’il se destinait à devenir un surdoué aux quilles.

«À l’âge de 3 ans, j’étais déjà un joueur très potable. Je lançais la boule avec mes deux mains et j’avais même une moyenne de 108. Ils ont d’ailleurs fait un reportage à la télévision sur moi. J’ai joué jusqu’à l’âge de 9 ans, jusqu’à ce que la salle de quilles de Petit-Rocher ferme ses portes. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à faire des cascades. Mon rêve, c’est de devenir cascadeur professionnel», ajoute-il.

Force est d’admettre qu’il est bien parti.