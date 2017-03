Une saison explosive pour le programme Dynamite!

L’équipe féminine de volleyball U-18 du programme Dynamite de la Péninsule acadienne. À l’avant: Amy Saulnier, Rebecca Benoit, Jessie Robichaud, Sara Chiasson et Terrie Robichaud. À l’arrière: Geneviève Arseneau (entraîneure adjointe), Carla Musemba, Alexandra LeBouthillier, Andréanne Ferron, Joanie Arsenault, Rebecca Thibodeau et Gille Arseneau (entraîneur-chef). - Gracieuseté

Le programme de volleyball Dynamite de la Péninsule acadienne a complété récemment ce que les dirigeants considèrent comme étant leur meilleure saison en presque 20 ans d’histoire. Comme quoi une bonne équipe d’entraîneurs entourée de bénévoles dévoués peut encore tenir tête à l’exode d’une région.

Il a d’abord eu, en décembre, les titres provinciaux remportés par les filles dans les divisions U-18 et U-14, de même que le podium d’argent du club masculin U-16. À noter aussi la quatrième place de la formation féminine U-15 lors de la même compétition.

Le fait marquant se veut toutefois la deuxième place de l’équipe féminine U-18 dans la division II à la très relevée Coupe de l’Est canadien, qui a eu lieu au Cégep de Limoilou au début de la nouvelle année. Même qu’il s’agit du seul des six tournois que l’équipe n’a pas réussi à remporter cette saison.

Ce n’est d’ailleurs pas un coïncidence si quatre membres de cette formation – Sara Chiasson, Terrie Robichaud, Jessie Robichaud et Joanie Arsenault – sont pour ainsi dire déjà assurées de prendre part aux Jeux du Canada, qui seront présentés à Winnipeg, du 28 juillet au 13 août.

«La saison 2015-2016 avait déjà été excellente, mais celle que nous venons de terminer est vraiment spéciale, affirme le président du programme Dynamite, Luc Picard. La deuxième place à Limoilou est évidemment le haut fait d’armes du programme. C’est d’autant plus incroyable que ces filles fréquentent toutes une polyvalente et qu’elles devaient composer dans ce tournoi avec des athlètes de cégep qui, pour la plupart, sont âgées de 18 à 20 ans.»

«Pour une petite région comme la nôtre, avec un si petit bassin de population, c’est hors norme ce que ces filles ont accompli. Chapeau aussi à leur équipe d’entraîneurs, à commencer par Gilles Arseneau. Ce gars-là apporte beaucoup au programme», souligne le président.

«Pour nous, cette saison vient confirmer la qualité de nos athlètes et la maturité de notre programme. Ça démontre aussi la qualité de tous nos entraîneurs. Notre plan de développement à long terme fonctionne très bien», révèle Luc Picard.

«Ce que nous avons accompli à Limoilou est du jamais vu pour notre programme, mentionne l’entraîneur-chef de l’équipe féminine U-18, Gille Arseneau. C’est beaucoup plus gros que la troisième position obtenue il y a deux ans dans un tournoi à Boston avec le même groupe de filles.»

«Ce qui a joué en notre faveur, c’est que le noyau de l’équipe se connaissait bien. Elles ont acquise au fil des années un bon bagage d’expériences, ce qui fait qu’elles avaient comme équipe une bonne compréhension de toutes les situations de jeu. Ça fait quand même six ou sept ans que la majorité de ces filles jouent ensemble», ajoute Arseneau, qui dirigera l’équipe du Nouveau-Brunswick aux Jeux de la Francophonie canadienne, du 11 au 15 juillet, qui auront lieu conjointement à Moncton et à Dieppe.

Selon Luc Picard, la saison 2017-2018 s’annonce toute aussi intéressante pour les sept équipes du programme Dynamite. Même qu’on aimerait ajouter une équipe féminine U-16 dans le portrait.

Pour l’instant, le programme Dynamite se compose, du côté féminin, de deux clubs U-18 (Gilles Arseneau, Jean-Noël Godin), ainsi que d’une équipe U-15 (Solange Thériault) et une en U-14 (Milène Duguay). Chez les garçons, on retrouve des formations U-16 et U-14, toutes deux dirigées par Luc Picard. Enfin, il y a aussi le programme de développement mixte composée de jeunes élèves de 2e à 6e année sous la direction de Johnny Arseneau et Luc Picard.

«Si nous avons le nombre d’inscriptions nécessaire, c’est claire que nous aimerions ramener un club féminin U-16. Cela dit, ça veut aussi dire que nous aurons besoin d’un nouvel entraîneur ou d’une nouvelle entraîneure», indique Picard.