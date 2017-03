Une compétition n’attend pas l’autre pour le chenil Akkada

À peine arrivé du Canadian Challenge de Prince Albert, en Saskatchewan – l’équipe y a pris la cinquième position -, le chenil Akkada, sous la direction des mushers Rémy Leduc et Katherine Langlais, s’attaque dès samedi au Can-Am Crown, une compétition internationale de chiens de traîneau disputée à Fort Kent, dans l’État du Maine.

Pour l’occasion, le jeune couple prendra part à deux épreuves. Rémy sera du départ de la course de 402 km, alors que Katherine participera à celle de 160 km.

La principale vedette du chenil Akkada, Manny, sera à la tête d’un groupe de jeunes chiens dans l’épreuve de 402 km. Sa soeur Ellie, ainsi que Bonemine, se la couleront douce avec les huit autres athlètes qui ont complété le Canadien Challenge sur l’autre distance.

La présence de Manny dans le 402 km s’explique par son absence à Prince Albert.

«Manny a subi une légère blessure à l’entraînement avant notre départ pour la Saskatchewan et j’ai préféré le laisser à la maison. Ellie et Bonemine ont pris le relais et elles ont très bien fait ça», affirme Rémi Leduc.

«J’étais quand même un peu inquiet avant la course parce qu’Ellie et Bonemine, en raison de la malchance et de petites blessures, n’avaient jamais réussi à terminer une course jusqu’ici. Mais cette fois-ci, ç’a carrément eu l’air facile pour elles. Comme les pistes étaient difficiles en raison du manque de neige, j’ai empêché la meute de galoper. Ils ont effectué la course au trot du début à la fin. Nous étions en dernière place à un moment donné, mais j’ai continué de respecter le plan de match et nous avons remonté jusqu’en 5e position. Je tenais aussi à ce les chiens soient heureux de la course, qu’ils aient un bon moral à la fin», dit-il.

À Prince Albert, le chenil Akkada a également dû composer avec une crise d’anxiété d’Opi, un jeune chien âgé d’à peine 3 ans qui a soudainement perdu l’appétit tellement il était gagné par le stress de sa première compétition à vie.

«C’était trop pour lui, indique Leduc. Je lui ai quand même permis de commencer la course, mais je l’ai retiré dès le premier arrêt au 34e mile. Nous avons donc continué avec 11 chiens. J’ai été particulièrement impressionné par Manitou, un mâle âgé de 8 ans qui en est pourtant à sa dernière année de compétition. Manitou, qui est le seul chien qui a participé à toutes les courses de l’équipe depuis nos débuts en 2011, s’est vraiment surpassé.»

Le chenil Akkada devait à tout prix terminer le Canadian Challenge pour espérer obtenir un laissez-passer en vue du Yukon Quest de 2019, sans aucun doute la compétition la plus prestigieuse en Amérique du Nord. Il reste maintenant à compléter le Can-Am Crown pour confirmer sa présence au Yukon dans deux ans.

«Si je n’y arrive pas cette année, je peux toujours me reprendre l’an prochain, mentionne Leduc. Mais j’aimerais régler ça tout de suite.»

«Mes jeunes chiens vont prendre de l’expérience au Can-Am Crown et si nous pouvons assurer notre place immédiatement au Yukon Quest, j’aimerais aborder les courses de 2018 avec l’idée de batailler pour la victoire sans avoir peur de ne pas être en mesure de compléter une épreuve», ajoute-t-il.