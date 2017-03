Les Ice Dogs de Néguac ont déjà hâte à la prochaine saison

Encore trop ébranlé pour nous faire le bilan de cette première saison dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur mercredi, le directeur général des Ice Dogs de Néguac, Olivier Savoie, avait retrouvé le goût de causer jeudi matin.

«Vraiment, j’étais trop découragé (mercredi) pour te parler, affirme-t-il. Il y avait encore trop d’émotion.»

Il est vrai que la défaite n’a pas dû être facile à avaler pour les Ice Dogs, eux qui sont venus à 68 secondes d’obtenir un laissez-passer pour les demi-finales.

«Ç’a été tout un match de hockey. J’ai parlé à plusieurs de mes gars et tous m’ont dit qu’ils venaient de prendre part au meilleur match de leur vie. Les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne peuvent remercier Marc Richard. Il a été incroyable dans cette partie. Nous avons dû le bombarder d’au moins 50 lancers», révèle-t-il.

Les Ice Dogs ont beau être la première équipe officiellement en vacances dans le circuit indépendant, Olivier Savoie dresse un bilan plus que positif pour la saison 2016-2017.

«Nous croyons sincèrement que notre saison s’est néanmoins terminée en beauté. Même que les gars ont déjà hâte de revenir jouer cet automne. Nous avons joué du bon hockey dans les dernières semaines et nous savons qu’il ne manque pas grand-chose à cette équipe afin qu’elle puisse batailler pour le championnat. Notre jeune gardien (Jesse Vautour) va continuer de s’améliorer et nous avons déjà de bons meneurs (Kris Keating, Robert Gallant, Tyron Breau, André Savoie, etc.)», dit-il.

«En fait, il nous manque seulement un solide défenseur et deux autres bons attaquants. Le retour de David Mitchell va aider et il est possible que Nick Foran décide de venir jouer pour nous. Il y a du moins un certain intérêt de sa part. Nous avons aussi quelques gars locaux et de la Miramichi dans notre mire. Nous nous attendons à accueillir une cinquantaine de joueurs au camp d’entraînement», souligne Olivier Savoie.

«Une chose est sûre, nos jeunes joueurs ont grandi dans cette série contre les Navigateurs. Ils ont tout donné. Il ne faut pas oublier que nous n’avions que deux ou trois gars qui avaient déjà goûté à du gros hockey comme ça. Ça fait environ 25 ans qu’il n’y avait pas eu de hockey senior à Néguac. C’était donc nouveau pour la grande majorité de nos joueurs», analyse-t-il.

Les Ice Dogs, malgré quelques passages difficiles, ont également su capter l’intérêt de la population.

«Avant que David Mitchell ne soit suspendu, nous avons même eu un match avec environ 700 spectateurs. Malheureusement, nous avons ensuite beaucoup moins bien joué et les foules ont baissé. Il y a même eu des parties avec à peine 150 personnes dans le Sportplex. Mais vers la fin, quand nous avons recommencé à gagner, les amateurs étaient en train de revenir. Nous avons même attiré de 300 à 400 personnes dans les derniers matchs à domicile», souligne-t-il.

Malgré tout, les Ice Dogs n’ont pas terminé cette première campagne dans le rouge.

«Nous n’avons pas fait d’argent, mais nous ne devons rien à personne. Les Ice Dogs, ce n’est pas seulement Olivier Savoie. Nous avons des bonnes personnes dans chaque comité. Nous avons organisé plusieurs activités communautaires qui nous ont permis d’équilibrer notre budget d’opération. Il faut dire que ça aide pas mal quand tu as des joueurs qui sont là pour jouer au hockey et non pas pour l’argent», ajoute le directeur général des Ice Dogs qui a tenu à souhaiter bonne chance aux Navigateurs contre les Acadiens du Grand Caraquet.

Petite anecdote en terminant. La dernière fois que le Sportplexe a abrité un club senior, il y a environ 25 ans, l’entraîneur de l’équipe était Alan Menzies. C’est ce même Menzies qui dirige aujourd’hui les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne.