Patinage extrême: le vétéran et le dauphin à Ottawa

Outre les six Néo-Brunswickois présentés dans nos pages de jeudi, deux visages plus connus seront à surveiller en fin de semaine au Red Bull Crashed Ice d’Ottawa. Le vétéran Bruno Richard aimerait conclure sa difficile saison sur une bonne note, alors que son dauphin Samuel Nadeau aura l’occasion prouver qu’il a assurément un avenir dans ce sport, lui qui participera aux épreuves junior et senior.

Bruno Richard, qui n’avait pas été en mesure de se qualifier pour l’événement de la capitale nationale ces dernières semaines, s’est finalement vu accorder un laissez-passer spécial, mardi.

«Red Bull ne m’a pas vraiment donné d’explication, mais je crois que c’est pour mes services rendus. En tout cas, ça regarde comme ça. J’en suis très heureux», affirme l’athlète de Bédec.

Il y a quelques semaines, le patineur extrême âgé de 34 ans avait laissé planer la possibilité de ne pas prendre part à toutes les épreuves du Red Bull Crashed Ice la saison prochaine. Il a depuis nuancé ses propos.

«Tout va dépendre du prochain calendrier, dit-il. Je vais me préparer comme je l’ai toujours fait afin d’être prêt pour la prochaine saison, mais c’est clair que je ne retournerai pas en Finlande.»

«Je n’ai plus de plaisir à aller compétitionner là-bas. D’abord c’est loin, ça coûte très cher parce que tu n’as pas le choix de louer une voiture et ça se passe dans un centre de ski. Ce n’est donc pas aussi magique que dans une ville. J’aimerais bien qu’ils fassent une épreuve en République tchèque ou en Slovaquie, par exemple. Ça serait différent. Par exemple, même si mes résultats ont été désastreux, j’ai adoré l’épreuve de Marseille en janvier. C’était merveilleux comme emplacement», confie-t-il.

Samuel Nadeau, lui, en sera à son troisième Red Bull Crashed Ice à vie après celui d’Edmonton en 2015 et de Saint Paul, au Minnesota, le mois dernier. Il y a d’ailleurs pris la deuxième place dans la division junior.

Le patineur d’Atholville, âgé depuis peu de 21 ans, entend livrer une autre solide performance, d’autant plus que les rumeurs vont bon train à l’effet qu’un autre podium lui assurerait des laissez-passer pour les deux premiers Crashed Ice de la saison prochaine, alors qu’il fera le saut dans la division senior.

«J’ai vu une vidéo du parcours et ça m’a semblé pas mal technique. Ça devrait donc m’avantager. Il y a aussi quelques endroits un peu plus casse-cou, mais ça ne me fait pas peur. De toute façon, je préfère me casser le cou que d’avoir peur», lance-t-il dans son langage coloré.

Si un podium est plus qu’envisageable dans l’épreuve junior, Nadeau vise rien de moins qu’un top 25 chez les seniors.

«Je crois vraiment que c’est possible», mentionne-t-il.

Mis au courant des objectifs de Nadeau, Bruno Richard a tenu à prévenir son protégé qu’il était hors de question de se laisser battre par lui.

«Personnellement, je serais très satisfait d’un top 32. Par contre, c’est certain que je ne laisserai pas Samuel terminer devant moi. Je lui ai d’ailleurs dit que l’épreuve d’Ottawa allait être l’heure de la volée. On se taquine beaucoup avec ça depuis quelques jours», ajoute le vétéran.