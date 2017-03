La course contre la faim de Pépère Boîte à lunch

«Ce n’est pas possible qu’en 2017, à Grande-Digue, qu’il y ait des élèves qui arrivent à l’école avec rien à manger. Ce n’est pas acceptable.»

Ronald Cormier n’en revenait pas quand il a appris que la direction de l’école de Grande-Digue approchait chaque année les Chevaliers de Colomb pour recueillir des fonds afin de nourrir ses élèves les plus défavorisés.

L’athlète âgé de 62 ans a décidé de passer à l’action et Pépère Boîte à lunch était né.

«C’est fascinant de voir comment les gens sont réceptifs à des causes comme ça», raconte-t-il avec enthousiasme.

«On veut envoyer le message qu’il y a un besoin, et pas seulement dans notre région», s’empresse-t-il d’ajouter.

Même s’il n’a plus de jeunes qui fréquentent l’école de Grande-Digue, le retraité croit fermement que lorsqu’on investit dans le bien-être des enfants, on investit dans notre futur.

«On n’est pas là pour juger les parents. Est-ce un problème de drogue, de finance ou de dépendance? On ne le sait pas et on ne peut pas régler ces problèmes-là», explique Ronald Cormier.

«Mais du moment que les jeunes arrivent à l’école, là on peut faire quelque chose pour eux. On peut s’arranger pour qu’ils aient l’estomac plein.»

Selon lui, un enfant qui a le ventre plein va apprendre plus facilement que s’il est affamé.

«Si on est capable de leur donner quelque chose à manger, il y a une bonne chance que leurs notes vont augmenter en cours de route. Et si à la fin de l’année, ils ont un B+ au lieu d’un C-, ne penses-tu pas que ça peut faire une différence quand viendra le temps d’être accepté ou pas à l’université ou au collège? On est en train de bâtir une fondation pour plus tard. On est en train de semer quelque chose pour l’avenir.»

Le marathonien veut faire le plus de bruit possible afin de sensibiliser le grand public aux besoins sans cesse grandissants des maisons d’enseignement qui tentent de combler des besoins de plus en plus aigus.

«C’est une belle cause, une bonne cause et il n’y a aucune politique là-dedans. C’est simplement un geste de bonne volonté. Je ne fais pas ça pour la publicité. Je ne retire rien de ça», assure-t-il.

Et ce n’est pas tout puisque Pépère Boîte à lunch aura droit à une visibilité planétaire en avril lors du célèbre marathon de Boston.

«Je vais courir avec le logo du Canada, celui de l’Acadie, celui de l’école de Grande-Digue et celui de Pépère Boîte à Lunch», claironne-t-il.