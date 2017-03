EXCLUSIF – Senior Nord-Est: Lamèque doit affronter Montague en demi-finale

Pour ceux et celles qui croyaient avoir tout vu avec la Ligue de hockey senior Nord-Est, détrompez-vous. Le circuit s’est empêtré ces derniers jours dans un vaudeville qui dépasse l’entendement. Accrochez-vous bien à vos oreilles, il y a des risques de maux de tête, voire d’un torticolis.

Mettons-nous d’abord dans le contexte.

Il y a une dizaine de jours, les Vikings du Restigouche-Nord ont décidé d’abandonner leur série demi-finale face au Au P’tit Mousse de Lamèque en évoquant des difficultés financières et un manque flagrant de joueurs. Le Au P’tit Mousse n’a donc eu besoin que de deux victoires pour passer automatiquement à la finale.

Au moment du retrait des Vikings, les Hawks d’Elsipogtog et les JC’s de Bouctouche étaient à égalité 2-2 dans leur série quart de finale. Les Hawks ont depuis ajouté une victoire à leur fiche, ce qui veut dire qu’en temps normal, ils ne seraient plus qu’à un gain de retrouver les Stallions de Montague dans l’autre demi-finale.

Voilà pour la mise en contexte.

Une fois l’abandon des Vikings, certaines équipes – on devine aisément qu’il s’agit de Bouctouche et Elsipogtog – trouvaient injustes qu’un club puisse accéder à la finale sans compléter une série, alors que l’autre finaliste devait passer au travers de deux séries. Difficile de leur donner tort.

Une réunion téléphonique est convoquée d’urgence afin de trouver un terrain d’entente plus «équitable» pour toutes les équipes impliquées.

La solution qui est retenue, à partir d’un vote, consiste à transformer la série quart de finale opposant Bouctouche à Elsipogtog en demi-finale, puis d’opposer Montague et Lamèque dans l’autre demi-finale, tirant du même coup un trait sur la série demi-finale précédente entre les Vikings et le Au P’tit Mousse.

Vous me suivez?

Bien entendu, Montague et Lamèque sont contre ce changement, ne serait-ce qu’en raison des coûts supplémentaires qu’entraîne la nouvelle façon de faire. Un protêt est même envoyé auprès de Hockey Nouveau-Brunswick par le Au P’tit Mousse. Protêt qui sera d’ailleurs rejeté.

Le Au P’tit Mousse soutient que le livre des règlements est pourtant limpide quant à la façon dont les choses doivent être menées et qu’aucun changement ne peut être effectué avant l’assemblée annuelle de la ligue en juin. C’est effectivement le cas.

Pour les séries éliminatoires, il est écrit que les équipes seront divisées en deux divisions. La division Nord, qui comprend Lamèque et le Restigouche-Nord, puis la division Est avec Bouctouche, Elsipogtog et Montague.

Et il est également très clair que le gagnant de la demi-finale Nord (Lamèque et Restigouche-Nord) obtiendra automatiquement un laissez-passer pour la finale. Quant à la division Est, les deux clubs avec le moins de points au classement (Bouctouche et Elsipogtog) doivent passer au travers d’une série quart de finale. Puis, la formation gagnante se mesurera dans l’autre demi-finale à l’équipe (Montague) qui a obtenu un laissez-passer de par sa position dans le classement de la saison régulière.

Vous me suivez toujours?

Le Au P’tit Mousse et les Vikings – particulièrement eux – tenaient beaucoup à cette clause avant que ne débute la saison. En fait, c’est uniquement grâce à cette clause si les Vikings ont accepté de disputer la saison 2016-2017. Ce qui signifie que la LHSNE est venue bien près de se retrouver avec seulement quatre équipes. Et il est plus que probable que le Au P’tit Mousse aurait lui aussi quitté le navire avec l’absence des Vikings.

Le hic – parce qu’il y a un hic -, c’est que le livre des règlements de la LHSNE comprend deux sections. Une qui englobe la constitution et une autre qui se veut un manuel d’opération en cas de situations exceptionnelles. Et le président de la LHSNE Roger Brun estime que la situation actuelle est un cas exceptionnel. Là-dessus, il a raison. C’est d’ailleurs à partir du manuel d’opération que Roger Brun a décidé de tenir un vote. Deux équipes ont voté en faveur du changement (Bouctouche et Elsipogtog), les deux autres contre (Lamèque et Montague). Même s’il n’a pas voulu confirmer le tout, le président Brun a finalement tranché en faveur des pour. La politique adopté signifie qu’il n’y a plus d’Est ni de Nord, mais seulement quatre clubs qui aspirent au championnat.

Sauf que ce n’est pas tout. Comme quoi cette histoire n’était pas suffisamment compliquée.

En visitant le site web de la LHSNE (neshl.ca), on remarque qu’il manque trois matchs aux fiches du Au P’tit Mousse et des Vikings. Ces trois parties – donc six points -, ont connu un dénouement qui ne figure pas sur le site, révèle l’organisation du Au P’tit Mousse.

Dans un premier temps, le Au P’tit Mousse a savouré une victoire de 5 à 3 au Palais des glaces Inch Arran de Dalhousie. Pour les quatre autres points à l’enjeu, ils devaient être disputés à l’Aréna des Îles dans un seul match valant quatre points, comme établi au préalable. Comme les Vikings ne se sont pas présentés à Lamèque, le Au P’tit Mousse estime que ces quatre points leur reviennent de plein droit.

Ces six points, donc, donnerait à Lamèque un total de 22 points pour la saison, soit un de plus qu’Elsipogtog. C’est vous dire le ridicule de la situation.

Le Au P’tit Mousse soutenait que tant qu’à avoir des changements, aussi bien utiliser le véritable classement final. Ce qui veut dire aussi que la série opposant Bouctouche et Elsipogtog devrait être annulée comme l’a été celle entre Lamèque et Restigouche-Nord.

Mais, là aussi, il y a un hic. Le président Brun détient entre ses mains un courriel du directeur général Peter Thorne, qui stipule que les Vikings et le Au P’tit Mousse ont décidé dans un commun accord de ne pas disputer la dernière rencontre. Et selon Brun, c’est la raison pourquoi les quatre points ne peuvent être accordés à Lamèque.

«Il est vrai qu’il manque deux points à la fiche du Au P’tit Mousse, mais jamais les Vikings n’ont donné la dernière partie à Lamèque, argue Roger Brun. J’ai en ma possession une lettre de Peter Thorne qui dit que les deux équipes ont décidé mutuellement de ne pas jouer le match. J’ai même pris la peine d’appeler Peter pour m’en assurer.»

Dire que tout ce charabia arrive à un mois du prestigieux tournoi de la Coupe Allan, qui sera présenté du 10 au 15 avril au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche.