EXCLUSIF – Senior Nord-Est: Lamèque c. Montague – L’explication de Roger Brun

La Ligue de hockey senior Nord-Est a décidé de procéder à des changements majeurs dans sa formule des séries éliminatoires. Ainsi, Lamèque n’est plus en finale et doit maintenant affronter Montague dans une demi-finale qui remplace celle qui avait auparavant été disputée entre le Au P’tit Mousse et les Vikings du Restigouche-Nord. Quant aux JC’s de Bouctouche et aux Hawks d’Elsipogtog, leur série quart de finale en est désormais une de demi-finale.

Ces changements surviennent 10 jours après la décision des Vikings d’abandonner leur série demi-finale alors qu’il tirait de l’arrière 2-0.

Non seulement les Vikings n’avaient plus un rond, mais ils n’étaient pas en mesure de se présenter aux matchs avec un alignement décent.

Selon ce que le journal a pu apprendre, les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog ont alors trouvé que la présence du Au P’tit Mousse en finale était un peu tiré par les cheveux.

Bouctouche et Elsipogtog étaient contre l’idée de disputer deux séries avant d’atteindre la finale, alors que Lamèque s’était vu téléporter dans la série ultime sans avoir à jouer une série complète.

Le président de la LHSNE, Roger Brun, était lui aussi d’avis qu’il n’y avait aucune logique de laisser la situation comme elle était.

«Quand les Vikings ont fermé les livres, j’ai rapidement convoqué les quatre équipes restantes à une réunion téléphonique afin de faire le point», dit-il.

«Certaines équipes ne voyaient aucune logique de voir Lamèque en finale, alors que les trois premières équipes du classement devaient jouer deux séries avant d’atteindre la finale. Nous avons dans notre livre des règlements une section “manuel d’opération” qui nous permet de nous ajuster à des situations exceptionnelles. Et celle de Lamèque en était une», estime le président Brun.

«C’est pourquoi nous aurons maintenant deux demi-finales selon le classement de la saison, soit 1 contre 4 et 2 contre 3. Et comme ça adonne que Bouctouche et Elsipogtog ont terminé 2 et 3, leur série n’en est plus une de quart de finale mais de demi-finale. Nous croyons qu’en agissant ainsi, c’est plus juste pour tout le monde», affirme-t-il.

Roger Brun a bien pris soin d’insister que les décisions n’ont pas été prises pour pénaliser le Au P’tit Mousse, mais pour le bien de la ligue.

«Le Au P’tit Mousse a tout un club de hockey. Je le crois capable de gagner les séries éliminatoires et même la Coupe Allan», mentionne-t-il.

Du côté du Au P’tit Mousse, inutile de dire que les récents événements ont laissé un goût amer dans la bouche d’un peu tout le monde. N’empêche que l’équipe a tout de même décidé de se plier à la volonté de la ligue.

La série entre le Au P’tit Mousse et les Stallions de Montague prendra son envol les 11 et 12 mars au Wellness Centre. Les deux équipes se retrouveront ensuite à l’Aréna des Îles les 17 et 18 mars. Puis, si nécessaire, les parties 5 à 7 seront présentés à Montague (25 mars), Lamèque (31 mars) et Montague (2 avril).

«Nous n’avons pas peur d’affronter les Stallions, indique le directeur général adjoint Barry Bezeau. Les Stallions, ce n’est quand même pas le Canadien de Montréal. C’est une équipe senior comme la nôtre. Et quand nous avons notre plein alignement, nous savons que nous pouvons les battre.»

Par ailleurs, l’autre série demi-finale entre les Hawks d’Elsipogtog et les JC’s de Bouctouche se poursuit samedi (20h) au Centre J.-K.-Irving. Les JC’s feront face à l’élimination puisque les Hawks mènent la série 3-2. Si nécessaire, le match numéro 7 aura lieu ce dimanche (18h45) au même endroit.