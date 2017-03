La nervosité coupe les jambes des Aigles Bleues

La logique a malheureusement été respectée pour l’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton aux championnats du Sport universitaire de l’Atlantique, vendredi à Halifax. La troupe de Monette Boudreau-Carroll, classée quatrième avant la compétition, a baissé pavillon devant les puissantes Tigers de l’Université Dalhousie 3 à 0.

Le Bleu et Or s’est effacé en trois manches contre les favorites, qui méritent leur place en finale après une domination de 25-15, 25-18 et 25-11.

C’est évidemment une entraîneure très déçue qui a bien voulu commenter cette piètre performance de l’U de M.

«C’est certain que ce n’est pas de la façon dont on voulait sortir. C’est ce qui peut arriver quand tu as une recrue, deux joueuses de deuxième année et une fille de troisième année sur le terrain. Des fois, le SUA devient un peu pesant», explique Monette Boudreau-Carroll.

«C’est certain qu’on n’avait pas un chemin facile, mais ce n’est pas une excuse. Un moment donné, on doit apprendre de nos erreurs, tirer des leçons et avancer. On ne peut pas passer notre temps à se cacher parce qu’on a pas bien sorti.»

Selon elle, les athlètes du Bleu et Or ont eu droit à quelques leçons gratuites, gracieuseté des Tigers.

«Elles vont certainement apprendre que sans effort ou si elles laissent les nerfs et leur imagination embarquer là-dedans, ça ne peut pas être un succès. Elles ont vraiment laissé l’énervement et l’adrénaline prendre le dessus et le plan de match n’a pas du tout été exécuté», analyse-t-elle.

«Mais elles vont apprendre. J’ai confiance dans les filles qui reviennent l’an prochain. Je sais que pas une fille n’était proche d’être satisfaite avec ce qui s’est passé. Elles ont beaucoup trop de fierté pour ça.»

Les Aigles Bleues auront tout de même la chance de conclure leur saison avec une victoire, alors qu’elles affronteront les Huskies de l’Université Saint Mary’s samedi dans le match de troisième position.

«Ce n’est pas la fin du monde. Samedi, ça va être une bataille pour la fierté de qui on est et de qui on veut être», mentionne la sélectionneuse de l’U de M.

«C’est certain que les filles ne veulent pas s’en aller avec deux défaites. Mais ça va être difficile, il faut jouer contre Saint Mary’s chez eux. On ne les a pas battus cette saison, mais je m’attends au moins à une compétition beaucoup plus féroce. Les filles veulent s’en aller avec la tête haute.»

Ce sera le dernier match pour les vétéranes Rachelle Lemoine, Alyssa Turenne (blessée), Judith Desjardins et Catherine Guitard.

«On veut que ça se termine bien pour celles qui nous ont donné cinq ans, mais il doit aussi y avoir de l’apprentissage pour celles qui restent, pour s’assurer que ce qui s’est passé vendredi ne se reproduise pas de nouveau.»