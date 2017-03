Les Hawks créent la surprise en éliminant les JC’s

Les prochains hôtes de la Coupe Allan ne seront pas de la finale de la Ligue de hockey senior Nord-Est!

Un but de l’Acadien Alex Noël au début de la période de prolongation a procuré une victoire de 5 à 4 aux Hawks d’Elsipogtog sur les JC’s de Bouctouche, dimanche soir, lors du septième et ultime match de la série demi-finale 4 de 7.

Bouctouche avait forcé la présentation de cette importante rencontre avec une victoire de 7 à 2, samedi.

C’est donc dire que les Hawks vont affronter en grande finale du circuit Roger Brun le gagnant de la série entre Lamèque et Montague.

Outre le but en or d’Alex Noël, son deuxième du match, les gagnants ont eu droit à des filets de Dawson Campbell (un doublé) et Chad Denny.

Ryan Salvis, Jesse Lymburner, Luc Williams et Danis Gallant ont réussi les buts des JC’s dans une cause perdante.

L’auteur du but victorieux rayonnait après le match.

«C’est une victoire d’équipe. On a joué aussi bien qu’eux en première période, mais ils ont été plus opportunistes. Mais on n’a jamais lâché. C’est un effort d’équipe et tout le monde mérite cette victoire», raconte Alex Noël.

Même s’ils tiraient de l’arrière 3-0, les joueurs des Hawks y ont toujours cru, affirme l’ancien des Aigles Bleus.

«On s’est juste dit qu’on n’allait pas arrêter de travailler et on s’est assuré de rester discipliné. On croit dans cette équipe et on est une gang de gros travaillants.»

De l’autre côté de la patinoire, Luc Williams accusait le coup avec grâce.

«On savait que ce serait un match serré et nous avons eu des problèmes de punitions. Ils ont eu quatre buts en avantage numérique dans les 10 premières minutes de la deuxième période. Ça nous a coûté cher», explique-t-il.

Malgré la défaite, la saison des JC’s n’est pas terminée pour autant puisque le championnat canadien de hockey senior aura lieu à Bouctouche dans quelques semaines.

«C’est peut-être une consolation pour certains gars, mais pas pour moi. Mon but était de gagner le championnat de la ligue. La Coupe Allan, c’est juste au mois d’avril», fait-il remarquer.

Les partisans des JC’s croyaient pourtant que leurs favoris allaient botter le derrière de leur adversaire en première période, après des filets de Jesse Lymburner, Luc Williams et Danis Gallant.

Sauf que les Hawks sont revenus sur la patinoire avec le couteau entre les dents en deuxième période.

Des buts sans riposte de Chad Denny, Alex Noël et Dawson Campbell (un doublé) ont donné une avance de 4 à 3 à Elsipogtog.

Les partisans de Bouctouche étaient complètement abasourdis par ce qu’ils venaient de voir.

mais Ryan Salvis a finalement stoppé la débandade en fin d’engagement.

Après 40 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité 4 à 4.

Les gardiens Patrick Earle (Bouctouche) et Andrew Sim (Elsipogtog) ont fermé la porte en troisième période, malgré plusieurs bonnes chances de marquer des deux côtés.

C’est donc en prolongation que le match – et la série – allait se décider.

Alex Noël a déjoué Patrick Earle pour jeter la frénésie au banc des Hawks.

Les partisans des JC’s, eux, quittaient déjà le Centre J.-K.-Irving.

Samedi soir, Bouctouche l’avait emporté 7 à 2 sur les Hawks pour forcer la présentation d’une rencontre ultime.

Matt Shannon, Ryan Salvis, Luc Williams, Josh LeBlanc (un doublé) et Danis Gallant ont réussi les buts des JC’s.

R.D. Chisholm et Bruce Graham ont récolté deux mentions d’aide chacun dans la victoire.

Billy Gaston et Rankyn Campbell ont riposté du côté des perdants.

CRH: les Panthères en finale

Les Panthères du Haut-Madawaska seront de la finale du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest pour la troisième fois de leur histoire.

Les Panthères, champions en saison, ont passé le coup de balai au Dynamo de Kedgwick (6e) en série demi-finale.

Vendredi soir, menés à l’attaque par Danny Chiasson (4-3) qui a amassé sept points, les Panthères l’ont emporté 9 à 2.

Dean Ouellet (3-2), Alex Émond (1-5) et Jérémy Landry ont été les autres marqueurs. La réplique du Dynamo est venue de Junior Savoie et Rémi Savoie.

Samedi soir, Rick Lagacé a aussi touché la cible à quatre reprises, en plus d’avoir amassé une aide, ce qui a permis aux Panthères de mettre fin à la série avec un triomphe de 9 à 5.

Alex Émond, Danny Chiasson, Marc-André Boutot, Gabriel Levasseur et David Sénéchal ont complété la marque pour les vainqueurs. Maxime Goulette (3) et Philippe Nazair (2-2) ont riposté dans ce qui aura été le dernier match du Dynamo cette saison.

Les Panthères ont enfilé pas moins de 43 buts lors des quatre rencontres. Ils sont en attente de connaître leurs adversaires pour la finale.

Grâce à deux victoires en fin de semaine, les Castors de Saint-Quentin ont pris les devants 3-1 dans leur série demi-finale contre les Prédateurs du Témiscouata.

Vendredi soir, un but de Maxime Cayouette à 4:49 de la prolongation a permis aux Castors de l’emporter 5 à 4.

Raphaël Pelletier, Mathieu Labrie et Jessie Savoie ont été les autres buteurs des visiteurs. Olivier Dumont (2), Michaël Morin et Pier-André Bouchard ont répliqué pour les locaux.

Dimanche après-midi, une poussée de quatre buts en troisième période a permis aux Castors de filer vers une victoire de 5 à 1.

Raphaël Pelletier (2), Mathieu Labrie, Yannick Thibault et Maxime Levesque ont enfilé l’aiguille pour les vainqueurs. Alex Ouellet a évité le blanchissage aux Prédateurs.

Le cinquième duel sera disputé vendredi soir à Dégelis.