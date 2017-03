Jeux du Canada 2019: Philip Richer adjoint avec Équipe N.-B.

S’il était rapide sur la glace, Philip Richer semble en voie de connaître une ascension aussi fulgurante comme entraîneur. Le pilote des Rivermen de Miramichi (midget AAA) fait partie du groupe qui dirigera Équipe Nouveau-Brunswick (U-16) lors des Jeux du Canada de 2019 à Red Deer, en Alberta.

L’ancien attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean en sera à une première véritable expérience au niveau national.

«C’est très excitant. Ça va être une belle expérience de vie», raconte le pilote originaire de Lachute, au Québec.

«Je l’ai vécu en tant que joueur, maintenant je vais le vivre comme entraîneur. C’est vraiment intéressant de pouvoir regarder les deux côtés de la médaille.»

Richer faisait partie de la formation québécoise qui a pris part aux jeux de 2007 à Whitehorse.

C’est l’Ontario, avec en tête Steven Stamkos, qui avait tout raflé cette année-là.

L’entraîneur des Rivermen s’est promené entre le Québec et le Nouveau-Brunswick au cours des dernières années.

Celui qui a joué dans la LHJMQ entre 2007 et 2010 a terminé son séjour dans le junior avec les Timberwolves à Miramichi, en 2011-2012.

Et après une année avec les Stingers de l’Université Concordia, à Montréal, il était de retour dans la capitale provinciale des Irlandais à titre d’adjoint chez les Timberwolves.

Pour l’ancien joueur, c’est une nouvelle aventure qui s’offre à lui.

Quand on lui demande jusqu’où il veut aller derrière un banc, il hausse les épaules en souriant.

«Je vais voir où ça va me mener. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le hockey. Je continue de travailler fort et on verra quelles portes vont s’ouvrir pour moi», souligne-t-il.

À Red Deer, Philip Richer sera entouré de l’entraîneur-chef Josh Hepditch (Aces de St. Stephens) et de l’autre adjoint, Brad Good (Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick).

La formation féminine U-18 sera pilotée par Kayla Blackmore, des Riverhawks de l’école Rothesay Netherwood.

Ses adjoints seront Monika Cormier, des Rockets de Moncton (midget AAA) et Warren Mason (des Mounties de l’Université Mount Allison).

Au niveau du programme de haute performance de Hockey Nouveau-Brunswick pour l’année 2017, l’équipe masculine U-14 sera dirigée par Brad Chamberlain (Phantoms de l’école Bathurst High).

Il sera secondé par Reno Chouinard (Aigles Bleus de l’Université de Moncton) et par deux entraîneurs des Sea Dogs de Saint-Jean au niveau bantam AAA, Matt Bursey et Brad Tesink.

Du côté féminin, la formation U-16 sera dirigée par Monika Cormier.

Sa collègue des Rockets de Moncton, Geneviève David, sera son adjointe, tout comme Steve Milbury, des Nationals de Fundy.

Midget AAA: les Rivermen font déjà face à l’élimination

Les Rivermen de Miramichi se retrouvent dans une position très inconfortable présentement. La formation dirigée par Philip Richer tire de l’arrière 0-6 contre les Flyers de Moncton dans une série qui couronnera la première formation à atteindre huit points. Sauf que même s’ils devaient être balayés par leur adversaire, les Rivermen seront de retour sur la patinoire dans un mois puisqu’ils accueillent le championnat de l’Atlantique de hockey midget AAA.

L’entraîneur reconnaît que ce n’est pas exactement une situation idéale pour son équipe.

«On a beaucoup de blessures présentement. Samedi, on avait cinq joueurs qui étaient à l’écart du jeu. C’est ça qui nous fait mal depuis le début des séries», raconte-t-il.

«On sait que les Flyers ont une très bonne équipe de hockey et ils ont de la profondeur au sein de leurs quatre trios. De notre côté, avec nos cinq absents, on commence un peu à manquer de souffle», ajoute-t-il.

La perte des attaquants Olivier Landry et Danik Bossé, notamment, fait mal aux Rivermen, estime Philip Richer.

«Ce sont des gars qui ont été des bons leaders pour nous durant toute la saison. On espère qu’ils seront de retour à temps pour le championnat de l’Atlantique.

La bonne nouvelle, c’est que les Rivermen auront droit à un congé de près d’un mois s’ils devaient tomber devant les Flyers.

«Ce n’est pas la façon qu’on voulait rentrer dans le tournoi. On aurait aimé entrer par la grande porte, mais on va travailler fort pendant ces 24 jours avec les gars pour être prêt.»

Chez les Flyers, on ne veut rien enlever aux Rivermen, mais ce sont les Vitos de Saint-Jean qu’on souhaite retrouver en finale.

Les hommes de John DeCourcey semblaient en voie de tout rafler la saison dernière, mais les Vitos sont venu gâcher la fête en finale.

Maxime Grandmaison l’a encore en tête.

«Si on affronte Saint-Jean en finale, ça va être facile d’avoir un peu de rage et de vouloir gagner. On se souvient que ce sont eux qui nous ont battus l’an passé», indique celui qui appartient aux Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ.

«On est chanceux d’être tombé sur Miramichi en première ronde parce que nous avons plusieurs blessés. Ce serait bien de pouvoir passer à travers cette première série avec seulement neuf attaquants et des gars qu’on amène de la ligue des écoles secondaires (dont Maxime Boudreau et Jason Gallant, les deux meilleurs pointeurs du circuit avec les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud). Pour nous, c’est la meilleure situation», précise le numéro 14 des Flyers.

Les éclopés ne sont pas les moindres, puisque ce sont les vétérans Michael Joseph (épaule), Simon Elsliger (poignet) et Samuel Bastille (pied) qui sont présentement sur le carreau.

«Ce sont des joueurs dont nous avons besoin si on veut atteindre notre but, qui est de se rendre jusqu’à la Coupe Telus (le championnat canadien de hockey midget AAA), à Prince George, en Colombie-Britannique», mentionne Grandmaison.

La quatrième rencontre de la série Moncton-Miramichi sera présentée lundi soir au domicile des Rivermen.