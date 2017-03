Josh Tardif opéré au coude

Ce n’est pas exactement ce que Josh Tardif avait en tête pour sa première année à l’Académie de baseball de Vauxhall. L’Acadien voulait se présenter en Alberta pour apprendre à devenir un meilleur lanceur et un meilleur joueur. L’athlète de 16 ans doit plutôt prendre son mal en patience après une importante chirurgie au coude gauche.

Le Dieppois est passé sous le bistouri la semaine dernière pour réparer les dommages qui ont probablement été causés par l’usure.

En fait, on lui a littéralement refait le coude.

Il devrait être à l’écart du jeu pour une période qui pourrait varier de trois à six mois.

«Il y a environ deux ans, je me suis fait mal à l’épaule et j’ai un peu changé la façon dont je lançais», raconte le jeune gaucher.

«En faisant ça, j’ai commencé à avoir mal au coude. J’ai quand même continué à lancer en pensant que ça allait guérir tout seul. Mais ça n’a jamais guéri», dit-il.

Malgré cette épreuve, Josh Tardif garde le moral.

«Je suis content qu’on ait pu trouver l’origine de la blessure aussi vite et qu’on ait pu faire la chirurgie pour régler le problème. Moi, je veux juste commencer ma réhabilitation aussitôt que possible», assure-t-il.

«Ce n’est pas ce qu’on voulait, mais je suis assez jeune. Ça devrait guérir assez facilement. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est la réalité.»

La déception est d’autant plus forte que l’artilleur avait décidé de quitter son Acadie natale pour s’établir en Alberta, justement pour poursuivre son rêve d’atteindre un jour le baseball majeur.

«Je suis venu ici pour m’améliorer comme joueur de baseball et me préparer pour aller dans un collège américain après ma 12e année», explique-t-il.

«Le baseball, c’est ma plus grande passion. C’est la chose que j’aime le plus faire au monde. Quand je suis sur un terrain, je ne pense à rien d’autre et ça m’enlève tout le stress de la vie de tous les jours.»

L’avide partisan des Red Sox de Boston et du gaucher David Price croit en ses chances de suivre les traces de Rhéal Cormier.

«Tout est possible. On va voir au cours des prochaines années. Je veux améliorer mes connaissances du jeu et savoir quel tir utiliser selon le frappeur ou le compte, des choses comme ça. Je veux aussi améliorer ma vélocité», mentionne l’élève de 11e année.

Même en tirant avec un coude blessé, il pouvait atteindre 82 mph avec sa balle rapide.

Quand il sera complètement rétabli, les experts estiment qu’il pourrait atteindre le cap des 90 mph.

Si vous ajoutez sa balle glissante et son changement de vitesse, vous avez un arsenal digne d’un lanceur professionnel.

Malgré son opération, il ne trace pas une ligne définitive sur une participation aux prochains Jeux du Canada, en juillet à Winnipeg.

«Tout va dépendre de la réhabilitation et de la vitesse à laquelle mon coude va guérir», indique celui qui peut également évoluer au premier coussin.

Josh Tardif possède déjà une feuille de route impressionnante au niveau national.

En 2015, il avait pris part au championnat canadien bantam à Vaughn, en Ontario.

Et l’été dernier, il a récidivé, cette fois au niveau midget AAA lors du tournoi qui a eu lieu à Sherbrooke.

Les Mudcats Metro s’étaient inclinés en grande finale face à Équipe Québec.

Ce fut d’ailleurs leur seul revers de toute la saison 2016.

Le même mois, il avait porté les couleurs du Nouveau-Brunswick à l’occasion de la Coupe du Canada, une compétition qui s’est déroulée à Fort McMurray, en Alberta.

Josh Tardif aimerait bien ajouter à cette liste une participation aux Jeux du Canada.