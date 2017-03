Samuel Nadeau 2e à Ottawa et 3e au monde

Son mentor Bruno Richard est le premier à l’admettre, son protégé Samuel Nadeau semble déjà prêt à voler de ses propres ailes. Le casse-cou d’Atholville a confirmé son statut d’espoir avec un bon potentiel, en fin de semaine, au Red Bull Crashed Ice d’Ottawa. Non seulement il est allé chercher un deuxième podium d’argent en autant de courses dans la division junior, mais il s’est aussi emparé du 29e échelon chez les hommes.

Comme ce sont les deux meilleurs résultats des quatre épreuves majeures qui sont comptabilisées chez les juniors, Nadeau termine donc sa première saison sur le circuit de la Coupe du monde avec 1600 points, à égalité avec le Finlandais Joni Saarinen.

Comme Saarinen a remporté l’épreuve de Marseille, en plus d’avoir pris la troisième place à Jyvaskyla, Nadeau doit donc se contenter de la troisième place.

Le grand champion, sans surprise, est Mirko Lahti, lui aussi de la Finlande.

Vendredi soir, il aura même fallu un photo-finish pour départager ces trois patineurs.

«C’était une question de pouces, affirme le jeune athlète. Ça aurait été tout un exploit de terminer devant Mirko, particulièrement dans cette course. J’ai perdu l’équilibre sur une grosse bosse en milieu de parcours et j’ai dû pousser très fort pour revenir de l’arrière.»

«Même que les commentateurs étaient convaincus que je terminerais en troisième place parce que je n’étais plus dans l’écran vers la fin. Puis, à la surprise de tous, je suis apparu dans l’écran tout d’un coup. Et là, boum, les deux Finlandais se sont plantés sur les deux dernières bosses et je suis parvenu à leur chauffer le derrière dans les cinq derniers mètres. Même que j’ai été capable de devancer Saarinen et m’emparer de la deuxième place. On m’a dit qu’il s’agissait de la finale la plus serrée dans l’histoire de la division junior», raconte Nadeau.

Concernant sa 29e position chez les hommes, Nadeau s’est dit satisfait dans les circonstances.

«Mon objectif était d’obtenir un top 25 et je sais que j’en suis capable. Cela dit, je suis très heureux de cette 29e place», dit-il.

Nadeau en était par ailleurs à sa dernière épreuve dans la catégorie junior, lui qui fera le saut chez les seniors la saison prochaine.

«Si Red Bull veut que son sport continue de grossir, je crois qu’il doit donner la chance aux meilleurs athlètes d’âge junior de pouvoir graduer avec les hommes. Ce serait bien que Red Bull accorde des laissez-passer pour les quatre épreuves de 2017-2018. Comme ça, nous aurons vraiment l’occasion de démontrer notre savoir-faire contre les grosses vedettes du circuit», révèle Nadeau.

Quatre autres Néo-Brunswickois ont participé à l’épreuve junior, soit Marc-André Roy (Petit-Rocher), Pascal Chiasson-Lajoie (Bathurst), Francis Boudreau (Bathurst) et Nathan Isaac (Listuguj).

Roy et Chiasson-Lajoie ont impressionné avec des 8e et 15e positions.

Bruno Richard plutôt serein

Malgré sa modeste 46e place au Red Bull Crashed Ice d’Ottawa, samedi, Bruno Richard était de fort belle humeur au lendemain de la dernière épreuve du circuit de la Coupe du monde de patinage extrême.

Le vétéran de Bédec était content pour plusieurs raisons, en fait.

D’abord parce qu’il n’en revient pas encore que huit Néo-Brunswickois aient pris part à une épreuve de Red Bull Crashed Ice.

Aussi parce qu’il dit avoir eu beaucoup de plaisir à patiner devant plusieurs membres de sa famille et amis.

Mais, surtout, il estime avoir livré une excellente dernière course.

«Je suis venu bien près de terminer dans le top 32, dit-il. Dans ma dernière course, j’ai joué le tout pour le tout pour tenter de terminer en deuxième place. Malheureusement, je suis arrivé trop rapidement sur une bosse et j’ai planté directement sur la poitrine. Aujourd’hui (dimanche), j’ai mal aux deux bras et un peu aux côtes. Ç’a vraiment pincé. En même temps, j’ai donné un très bon show. Les gens ont eu l’air d’apprécier», confie-t-il.

Bruno Richard termine la saison au 64e rang pour la saison 2016-2017.

Un deuxième titre mondial pour Jacqueline Legere

L’Ontarienne d’origine acadienne, Jacqueline Legere – ses grands-parents sont originaires de Rogersville – a remporté la Coupe du monde de patinage extrême pour une deuxième année consécutive, samedi.

Legere, qui avait déjà remporté l’épreuve de Marseille plus tôt dans la saison, a prévalu au Red Bull Crashed Ice d’Ottawa.

Elle termine donc la saison avec 2450 points, 150 points de mieux que l’Américaine Amanda Trunzo, qui n’a pas été en mesure de participer à la ronde des 16 samedi en raison d’une contre-performance lors des qualifications. La troisième place revient à la Canadienne Myriam Trépanier (1950 pts).

«C’était incroyable d’avoir la chance de défendre mon titre à Ottawa. Pour moi, c’était comme compétitionner à la maison», indique-t-elle.

«Bien sûr, que Trunzo n’ait pas pris part à la soirée de samedi a fait en sorte que j’avais une participante de moins à me préoccuper. Mais cela dit, je devais quand même terminer en première place pour devancer Trunzo», explique Legere.

«Le parcours d’Ottawa était parfait pour moi et j’y ai excellé. Vraiment, je ne pouvais pas demander un meilleur week-end», ajoute la jeune femme.

Legere a devancé à Ottawa ses compatriotes Maxime Plante et Elaine Topolnisky. La Japonaise Jurko Yamamoto a pris le quatrième rang.

Les Néo-Brunswickoises Monica Boudreau (Beresford) et Marie-Philip Dumont (Néguac) n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la ronde finale.

Chez les hommes, l’Américain Cameron Naasz a lui aussi savouré un deuxième titre consécutif en Coupe du monde.

Naasz complète la saison avec une récolte de 3000 points. Le Canadien Scott Croxall (2337,50 pts) et l’Américaine Maxwell Dunne (2272,50 pts) complètent le podium. Naasz a de plus remporté l’épreuve d’Ottawa en devancé dans l’ordre le Canadien Dean Moriarity, le Suisse Jim De Paoli et Scott Croxall.