Le Titan retrouve son aplomb devant l’Armada

Le Titan d’Acadie-Bathurst a trébuché samedi soir face à l’Océanic de Rimouski, mais les joueurs de Mario Pouliot se sont assurés de ne pas répéter les mêmes erreurs dimanche contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. Résultat: une belle victoire de 2 à 1.

C’est un but en avantage numérique de Jordan Maher (18e), en fin de deuxième période, qui a procuré ce triomphe contre l’équipe qui se trouve tout juste devant le Titan au classement général.

Vladimir Kuznetsov (28e) a réussi l’autre filet des vainqueurs (36-20-6, 78 pts).

Seul Guillaume Beaudoin (7e) a réussi à déjouer le portier vainqueur, Anthony Dumont-Bouchard du côté de l’Armada (38-18-6, 82 pts).

L’entraîneur Mario Pouliot se disait heureux de voir que ses joueurs voulaient se racheter pour le revers de 3 à 2 de samedi (en prolongation) contre l’Océanic.

«On a bien rebondi après un match plutôt ordinaire samedi. Il ne faut pas se le cacher, on n’a pas été aussi dominants qu’on aurait dû l’être avec la rondelle. On a pris des chances et on s’est fait brûler», souligne-t-il.

Mais personne n’a joué avec le feu dimanche.

«On savait que l’Armada est une équipe excessivement structurée, qui attend ses chances de marquer. L’important pour nous était de mettre beaucoup de pression sur leurs défenseurs. Et à ce chapitre, notre échec avant a été très bon. Notre désavantage a aussi bien fait, alors que notre avantage numérique est allé chercher le but gagnant», analyse Pouliot.

«On savait que ce serait un match qui se gagnerait pouce par pouce, et chapeau à nos joueurs. Ils se sont relevés de belle façon.»

Le Titan s’est produit devant une autre belle foule (2389), dimanche au Centre régional K.-C.-Irving.

«Il y avait une très bonne ambiance dans l’aréna et ça nous a donné énormément d’énergie. C’est toujours plaisant pour les gars de jouer devant une bonne foule bruyante comme ça. Pour nous, c’est un gros plus», affirme-t-il.

L’entraîneur s’est aussi attardé sur le travail de ses unités spéciales.

«Notre quatuor défensif a très bien fait et on a même créé des chances de marquer en désavantage numérique. Anthony Dumont-Bouchard a été très solide quand la situation l’a exigé. Il a défié les rondelles et il a été dominant dans son filet. En désavantage numérique, il n’y a pas de grande recette, ton meilleur joueur, c’est ton gardien de but.»

Avec cette victoire, il semble évident que le Titan semble déjà prêt pour les séries de fin de saison.

Ce qui réjouit bien sûr Mario Pouliot.

«On continue à peaufiner tout ça. À ce point-ci de la saison, l’important est d’améliorer les petits détails qui vont faire la différence. On travaille aussi présentement nos différentes options au niveau de notre avantage numérique pour être prêt quand les séries vont débuter.»