Voyage désastreux pour les Wildcats

Il reste encore cinq rencontres au calendrier régulier, mais le portrait pour la saison prochaine commence déjà à se préciser chez les Wildcats de Moncton. À la suite du récent voyage en sol québécois, l’entraîneur Darren Rumble confirme que seulement 10 ou 11 patineurs seront de retour avec l’équipe en 2017-2018.

L’entraîneur en est venu à cette conclusion, après que sa troupe ait subi trois autres cuisants revers face aux Remparts de Québec, au Drakkar de Baie-Comeau et aux Saguenéens de Chicoutimi.

Ces trois autres taloches au visage portent la fiche des pauvres Wildcats à 14-45-2-1 depuis le début de la saison.

S’ils devaient perdre leurs cinq dernières rencontres, ce serait la première fois depuis leur première saison dans la LHJMQ (1996-1997) que les Wildcats atteignent le plateau des 50 défaites.

Au cours de cet autre décevant voyage, la bande à Darren Rumble a subi des échecs de 5 à 1 à Québec, de 7 à 1 à Baie-Comeau et de 6 à 2 à Chicoutimi.

«Nous n’avons pas joué un grand match à Québec. À Baie-Comeau, nous avions quelques gars qui ne jouaient pas très bien et on a dû raccourcir le banc. Et je dirais que nous avons eu trois bonnes périodes à Chicoutimi. C’était 2 à 1 après deux périodes», fait remarquer le pilote des Wildcats.

On pouvait sentir une vive déception dans sa voix, alors qu’il se remémorait ces trois rencontres.

«C’est ce qui est difficile avec un jeune groupe. Ils ne cliquent pas tous en même temps. Certains soirs, les défenseurs jouent bien, mais les gardiens connaissent une rencontre difficile. D’autres soirs, les gardiens excellent, mais les attaquants sont incapables de marquer des buts.»

Malgré tout, Rumble garde le moral. Pour lui, le plus important, c’est le futur.

«Le point positif, c’est que je vois de plus en plus d’amélioration chez les gars qui vont rester avec nous. D’ici la fin de la saison, l’accent sera mis sur le développement, pas juste sur les victoires ou les résultats», explique-t-il.

«C’est certain que ce serait bien d’aller chercher une victoire ou deux en cours de route, mais au bout du compte, la progression demeure l’élément le plus important pour nous.»

Les Wildcats ne sont pas au bout de leurs peines puisqu’ils disputeront leurs deux prochaines rencontres au domicile des Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi et samedi prochain.

Leurs dernières rencontres de la saison 2016-2017 seront disputées au Colisée, mais la victoire est loin d’être assurée puisque les visiteurs seront les Sea Dogs de Saint-Jean, les Screaming Eagles et le Titan d’Acadie-Bathurst.