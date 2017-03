Dominic Babineau en finale au Forum

Le 20 octobre 1960, dans l’ancienne salle paroissiale de Bouctouche, la jeune vedette locale Emery Boudreau passait le K.O. au Néo-Écossais Sugar Ray Mascoll. Il s’agirait du dernier gala de boxe professionnelle à avoir été présenté dans cette municipalité de Kent. Toutefois, grâce au promoteur Mike Doiron, de Victory Boxing, le Noble art sera de retour le samedi 22 avril, cette fois-ci au vieux Forum.

Dominic Babineau (6v, 1d), de Richibucto Village, fera les frais de la finale devant le Mexicain Emmanuel Villamar (8v, 1d).

Pour Babineau, il s’agira d’un premier duel depuis son revers contesté contre l’Ontarien Justin Hocko, en décembre, à Edmonton.

Les deux super-plumes s’affronteront dans un match prévu pour six reprises.

«Ça va être un gros test pour Dominic, affirme Mike Doiron. Bien sûr, j’aurais aimé avoir le combat revanche avec Hocko, mais ce dernier vient de devenir papa. Et puis, je sais que d’autres promoteurs de la province tentent actuellement d’organiser un duel entre Dominic et Hocko.»

Villamar, qui n’est pas réputé pour être un solide cogneur, est toutefois doté d’une bonne mâchoire. Il doit d’ailleurs affronter le 18 mars le Torontois Marc Pagcaliwangan (9v, 0d, 1n) à Brampton, en Ontario. Le Mexicain a subi son seul revers en décembre devant le Québécois François Pratte par décision unanime.

La demi-finale opposera Robbie Cameron (4v, 5d), de Moncton, et Stephen Clement (2v, 1d), d’Elsipogtog, dans un duel de six assauts entre mi-lourds. Clement en sera à un premier combat depuis sa défaite aux mains de Bruno Lurette en juin.

L’autre combat qui retient l’attention est celui entre Annie Mazerolle (2v, 2d), de Saint-Ignace, et la Mexicaine Mario Jose Velis (1v, 2d). Mazerolle n’a pas combattu depuis octobre. On se souviendra que son match contre l’Ontarienne Shanice Schmidt a été interrompu après que l’Acadienne ait reçu un coup de tête accidentel.

«Je tenais à ce qu’il y ait une saveur locale pour ce gala, révèle Mike Doiron. Nous pouvons entrer environ 1200 personnes au Forum et je suis confiant de pouvoir le remplir. Avec Dominic, Stephen et Annie, je pense que nous avons quelque chose pour plaisir aux amateurs de boxe du comté de Kent.»

Pour Victory Boxing, il s’agira d’un premier gala présenté à l’extérieur du Sud-Est.

«Si nous voulons faire revivre la boxe au Nouveau- Brunswick, il va falloir la faire revivre de partout. C’est pourquoi j’ai l’intention de présenter des galas ici et là dans la province, comme ça se faisait il y a plusieurs années. Je crois que c’est de cette façon que nous allons reconquérir les amateurs», mentionne le promoteur.

Il est également possible que le gala soit présenté en direct sur le web via Bell TV1. Les amateurs de boxe des Maritimes n’y auront toutefois pas accès. L’objectif est de présenter le talent néo-brunswickois aux promoteurs du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest du pays.

Parmi les autres autres combats de quatre engagements au programme, Tom Vautour (2v, 1d), de Saint-Jean, et Trent Moses, de Fredericton, se livreront un duel de quatre rondes entre mi-lourds. Moses en sera à ses débuts comme boxeur, bien qu’il compte quelques combats d’expériences en arts martiaux mixtes.

Dans un duel de lourds légers, Mitch Boudreau (0v, 1d), de Bathurst, affrontera Tyler O’Donnell (0v, 1d), de Fredericton. Également chez les lourds légers, Nathan Guitard (1v, 1d), de Campbellton, mettra les gants contre Joel Graham (3v, 1d), de Fredericton.

Enfin, le promoteur Mike Doiron tente actuellement de trouver un adversaire pour le vétéran poids lourd Émile Arsenault (9v, 4d, 2n), de Shediac. Arsenault, qui n’a pas combattu depuis octobre 2015, célèbre ce mardi son 50e anniversaire.

«C’est un rêve pour Émile de livrer un combat à 50 ans et nous allons tout faire afin qu’il puisse le réaliser», confie Mike Doiron.