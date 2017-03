EXCLUSIF – Le Bleu et Or confirme l’arrivée de huit nouvelles joueuses

La compétition risque d’être féroce au prochain camp d’entraînement des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Le cadavre de la saison 2016-2017 est encore chaud, mais la direction de l’équipe a déjà complété le portrait pour la prochaine campagne. En tout, ce sont huit nouvelles patineuses qui vont débarquer dans le nid des Aigles en septembre.

Comme il y a seulement Karine Roy et Roxanne Turcotte qui quittent, ça va sérieusement jouer du coude au prochain camp d’entraînement.

Devant le filet, Émilie Arseneault, de Saint-Louis-de-Kent, se joindra à un groupe qui comprend Gabrielle Forget et Sabrina Lebrun.

L’entraîneur Denis Ross veut ainsi préparer la relève.

«Premièrement, elle veut être avec les Aigles. C’est aussi une fille mature qui a une bonne éthique de travail», explique-t-il.

L’Acadienne travaille déjà avec l’entraîneur des gardien du Bleu et Or, Dave Kennedy, dans le midget AAA.

À la ligne bleue, pas moins de dix arrières vont se battre pour les huit positions disponibles.

La grosse prise de l’U de M, c’est Élizabeth Tremblay.

La patineuse originaire du Saguenay a évolué avec les Blades de Boston, dans la Ligue nationale de hockey féminin, il y a deux ans.

L’an passé, elle a été échangée aux Canadiennes de Montréal, mais elle n’a pu se tailler un poste dans un groupe qui comprenait six membres des équipes olympiques canadienne ou américaine.

«C’est une excellente patineuse. À Boston, elle a aussi joué comme attaquante», fait remarquer Denis Ross.

«Elle peut vraiment jouer n’importe où. C’est le genre de fille qui ne panique jamais sur la glace, même dans les situations stressantes. Elle a beaucoup de maturité et d’expérience de hockey.»

L’entraîneur la compare un peu à Marie-Michelle Poirier, une ancienne vedette des Aigles.

Deux autres arrières vont se joindre à l’équipe, dont Caroline Chiasson, d’Edmundston.

«C’est une fille explosive, qui a beaucoup de caractère. Mais c’est certain qu’elle devra s’habituer au jeu universitaire. C’est le genre d’athlète qui pourrait percer notre top huit», mentionne le pilote de l’U de M.

Alyssa Sibley, de Halifax, sera aussi dans la lutte.

La Néo-Écossaise a participé au Championnat national de hockey midget AAA féminin à deux reprises avec le Boston Pizza de Halifax.

En attaque, le Bleu et Or a enrôlé Gabrielle Saulnier, des Rockets de Moncton (midget AAA).

«C’est une patineuse explosive, qui excelle offensivement. Il faudra cependant travailler sa défensive, mais elle en est consciente. C’est d’ailleurs là-dessus qu’elle met l’accent à sa dernière année dans le midget», indique Denis Ross.

«Elle a un flair certain pour mettre la rondelle dans le filet, il n’y a aucun doute là-dessus.»

La Québécoise Jessica Bouchard est aussi une belle prise pour l’Université de Moncton.

L’athlète de Richelieu évolue présentement avec les Islanders du Collège John-Abbott.

«C’est une bonne fabricante de jeux et je pense qu’elle va vraiment bien compléter les filles que nous avons. Elle est une grosse travaillante, qui va chercher les rondelles dans les coins de la patinoire. J’ai juste à mettre les bonnes filles avec elle pour finaliser les jeux autour du filet», raconte l’entraîneur.

Natasha Ireland, une patineuse de Montréal, se joindra aussi au groupe.

Cette dernière tente un retour au hockey universitaire, après un séjour avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa en 2013-2014.

«Je pense qu’elle pourrait nous apporter de la profondeur et de l’expérience. Elle veut vraiment être ici», explique Denis Ross.

Shelaine Gallant, de l’Île-du-Prince-Édouard, tentera également sa chance au prochain camp.

Tremblay, Bouchard et Chiasson ont hâte de faire leurs débuts

La cuvée 2017 risque de déplacer de l’air lors du prochain camp d’entraînement.

Les nouvelles Aigles Bleues trépignent d’impatience à l’idée de se frotter à des athlètes de niveau universitaire.

Élizabeth Tremblay a déjà hâte de sauter sur la glace du nid des Aigles.

«J’avais entendu parler de l’équipe en bien d’amis qui ont déjà joué là-bas (Christopher Guay et Guillaume Parenteau). Ils m’ont dit que le programme de hockey féminin était excellent et que je vais avoir beaucoup de plaisir en Acadie. Je sais que c’est une bonne université et que les Aigles ont un excellent coach», mentionne l’ancienne des Blades de Boston, dans la Ligue nationale de hockey féminin.

La Québécoise de 22 ans débarquera à Moncton avec un baluchon bourré d’expérience.

«J’ai beaucoup d’amies dans le hockey universitaire québécois et je suis pas mal certaine que le niveau de jeu est pas mal le même. Personnellement, je veux apporter de la profondeur à la défensive et ma contribution à l’attaque», souligne l’ancienne du Collège Laflèche à Trois-Rivières.

«J’aime transporter la rondelle, organiser des jeux et j’ai quand même une bonne vision du jeu», ajoute-t-elle.

L’attaquante Jessica Bouchard en est une autre qui attaque ce nouveau défi avec enthousiasme.

«Ça me permet de jouer au hockey universitaire plus tôt, puisque je n’ai pas à terminer mon cégep, exprime la patineuse de 20 ans.

«Avec les installations et le programme de hockey, c’est un endroit qui m’intéressait beaucoup», ajoute la future étudiante en sciences infirmières.

«Je suis très excitée en ce moment. J’ai hâte de partir. Plus proche du départ, il va sûrement y avoir un peu de nervosité.»

La joueuse de centre devrait apporter de la vitesse et de l’offensive à l’attaque des Aigles Bleues.

«Je suis plus une passeuse qu’une fille qui va faire des buts. J’ai quand même pas mal de vitesse et une bonne vision du jeu», analyse-t-elle.

La Québécoise avoue ne pas connaître grand-chose de son nouveau milieu.

«Je suis déjà allé au Nouveau-Brunswick en vacances quand j’étais plus jeune, mais ça va être pas mal du nouveau pour moi, rigole-t-elle.

Pour l’Acadienne Caroline Chiasson, c’est un rêve qui va se réaliser.

«Depuis que je suis jeune, je me dis toujours que j’irai un jour jouer avec elles. C’est pas mal spécial et pas mal impressionnant», indique la patineuse de Saint-Basile.

«Il y a sans doute des gens qui ne pensaient pas que je réussirais à me rendre jusque-là. Mais je n’ai jamais arrêté et j’ai toujours tout donné pour atteindre mon but. Je pense que mes efforts ont valu la peine.»

L’élève de 12e année a bien l’intention de ne pas s’en laisser imposer.

«Je veux leur montrer que j’ai du caractère et que, même si je vais être dans les plus jeunes, je suis capable de me débrouiller et de faire ma place. Je sais qu’il y a une bonne différence entre le hockey scolaire et le calibre universitaire. Ce n’est pas du tout pareil. Mais je vais être capable de m’ajuster.»