Mario Pouliot aime beaucoup le travail de ses joueurs en infériorité numérique

Avec son taux d’efficacité de 77,7% en désavantage numérique, ce qui place le Titan d’Acadie-Bathurst en 10e position dans la LHJMQ, il est plutôt curieux que ce soit l’une des statistiques dont Mario Pouliot s’avère le plus fier. Même que l’entraîneur a tenu à saluer le travail de ses spécialistes du box play, à commencer par Samuel L’Italien.

Selon Pouliot, son équipe ne cesse de s’améliorer dans cette importante phase de jeu.

«Avant le congé des Fêtes, nous étions à 73,4% et nous voilà maintenant à 77,3%. D’avoir trouvé le moyen d’améliorer notre moyenne de 4,3% à ce stade-ci de la saison est excellent», affirme Pouliot.

«C’est quelque chose dont je suis fier et ç’a coïncidé avec le retour au jeu de L’Italien. Des gars comme Dawson Theede, avant sa blessure, et Antoine Morand font également du boulot extraordinaire à ce chapitre. Et les jeunes Kynan Berger et Cole Rafuse nous ont aussi procuré de grosses minutes en désavantage numérique récemment», révèle Pouliot.

«Juste dimanche, contre l’Armada, les gars ont même obtenu trois bonnes chances de marquer alors que nous étions à court d’un homme. Antoine a raté deux occasions et Cole a obtenu l’autre chance», confie-t-il.

Mario Pouliot a aussi longuement parlé de son défenseur Zachary Malatesta. Un bonhomme dont il apprécie grandement la contribution.

«Depuis qu’il est avec nous, Zach a amassé 24 (7-17) en 27 matchs, en plus de présenter un différentiel de +25. Il joue actuellement comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Récemment, il s’est même permis de faire un spinorama comme le fait Samuel Girard, des Cataractes», indique Pouliot.

«Il n’est pas le plus gros, mais il joue gros. Et, il frappe également très fort. Un autre élément de son jeu que j’aime beaucoup, c’est qu’il trouve toujours une ligne de tir au filet à partir de la ligne bleue. C’est un joueur très imprévisible pour les défensives ennemies. C’est un défenseur qui a plusieurs belles qualités, tant défensive qu’offensive», soutient l’entraîneur

«Je le regarde jouer et je me dis que si Samuel Girard a pu être repêché en deuxième ronde, Zach mérite au moins d’être regardé de plus près par les équipes de la Ligue nationale», souligne-t-il.

Le Titan (36-20-6, 78 pts) rend visite mardi soir aux Sea Dogs de Saint-Jean (43-13-6, 92 pts). Acadie-Bathurst montre une fiche de cinq gains et trois revers contre les représentants de la ville portuaire cette saison, dont un gain de 8 à 7 en prolongation, le 22 février, au Harbour Station.

Si le vétéran Dawson Theede est très près d’un retour au jeu, le Titan a par ailleurs annoncé que la saison du jeune Kynan Berger était terminée. Le Néo-Écossais doit subir une opération à une épaule qui le tiendra à l’écart du jeu pour les prochains mois.

Notons toutefois que le défenseur Elijah Francis s’entraîne tous les jours avec l’entraîneur adjoint Bryan Lizotte. Lentement mais sûrement, le hockeyeur d’Elsipogtog remonte la pente. Il a raté la majeure partie de la saison en raison d’une deuxième grave commotion cérébrale en autant de saisons.

Anthony Dumont-Bouchard sera devant le filet face aux Sea Dogs.