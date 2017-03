Beaucoup de ringuette ce week-end à Dieppe et à Riverview

Le 33e tournoi de ringuette de Dieppe/Riverview affiche complet, ce qui veut dire que c’est à «guichets fermés» que les 108 équipes vont se disputer les grands honneurs de la plus importante compétition du genre au Canada atlantique. Une belle indication de l’émergence d’un sport réservé aux filles.

La ringuette est en pleine expansion dans la plupart des régions du Nouveau-Brunswick.

Michelle Boudreau le voit clairement dans son club de Dieppe.

«Nos prévisions sont à la hausse pour l’année prochaine. On a plusieurs nouvelles équipes depuis quelques années. Chaque année, ça continue de croître», explique la coprésidente du tournoi.

Le club de Dieppe comprend pas moins de 270 joueuses.

Pour Michelle Boudreau, ce succès est dû en partie à l’engagement des joueuses de l’Attack de l’Atlantique.

«Les filles travaillent beaucoup avec les jeunes. Elles sont disponibles et elles s’impliquent dans différentes activités, notamment avec Ringuette Dieppe», souligne-t-elle.

On voit le résultat: la direction du tournoi doit refuser des inscriptions.

«Si on avait eu plus de glaces, on aurait eu plus d’équipes parce que nous avons une liste d’attente. On a commencé les inscriptions en ligne à 8h30, et je pense qu’à 10h30, on avait des catégories qui étaient déjà pleines. Plusieurs personnes m’ont téléphoné pour voir s’il n’y avait pas moyen de faire une place à leur équipe», raconte la coprésidente.

«Il y a même des équipes de la région de Moncton qui n’ont pas pu s’inscrire au tournoi. Je sais que des gens ont décidé d’attendre au lendemain pour inscrire leur équipe. Et quand ils ont essayé de le faire, il était déjà trop tard.»

Selon elle, on parle d’une vingtaine d’équipes qui doivent passer leur tour.

«Dans le passé, le nombre de filles dans la catégorie U-14 diminuait. Mais cette année, c’était la catégorie la plus populaire. Celle où il y avait le plus de demandes», ajoute-t-elle.

L’explication est toute simple, selon elle.

«Il y a plus de jeunes qui jouent, mais il y en a surtout plus qui restent dans la ringuette», mentionne Michelle Boudreau.

L’organisation d’un tel événement demande évidemment une logistique de premier ordre.

Fort heureusement, la machine est bien rodée, affirme Michelle Boudreau.

Du 10 au 12 mars, ce sont plus de 1600 athlètes en provenance de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick qui vont sauter sur la glace dans les différentes catégories (U-9, U-10, U-12, U-14, U16/U-19 et 18 ans et plus).

Un total de 195 rencontres seront disputées sur les deux surfaces glacées du Centre Arthur-J.-LeBlanc de Dieppe et de l’aréna Byron-Dobson de Riverview, de même qu’à l’aréna du Centenaire de Dieppe et l’aréna de Memramcook.

Les différentes finales seront présentées dimanche.