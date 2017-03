Le Titan s’incline à Saint-Jean

Si jamais ces deux équipes-là se rencontrent en séries, les amateurs de hockey junior auront droit à tout un spectacle!

Dans ce qui ressemblait à une véritable guerre de tranchées, les Sea Dogs de Saint-Jean ont signé une victoire de 3 à 1 sur le Titan d’Acadie-Bathurst, mardi soir au Harbour Station.

Les deux entraîneurs tenaient d’ailleurs le même discours après le match.

«Ce fut une partie serrée, une bataille de tous les instants, comme dans les séries. Il fallait se battre pour chaque pouce de glace», faisait remarquer Danny Flynn.

«On a vu deux équipes qui voulaient jouer un match solide dans les deux sens. Je dis depuis le début de la saison que le Titan a une bonne équipe et le reste de la ligue est en train de le réaliser», mentionne également le pilote des Sea Dogs.

«Ce fut un très bon match de hockey et l’intensité était là. J’ai aimé la façon dont on s’est comporté, mais on aurait aimé mieux exécuter dans les moments importants du match», indique Mario Pouliot.

«Mais notre désavantage numérique a été très bon, tout comme Anthony (Dumont-Bouchard) devant son filet. J’ai aussi aimé le niveau de compétition de nos joueurs. On sait qu’on peut rivaliser avec eux.»

Spencer Smallman (25e), Samuel Dove-McFalls (15e) et Simon Bourque (15e) ont réussi les filets des gagnants (44-13-5-1).

Vladimir Kuznetsov (29e) a répliqué dans une cause perdante du côté du Titan (36-21-4-2).

Les Sea Dogs ont laissé comprendre aux visiteurs qu’ils se trouvaient en territoire hostile au premier vingt, quand Spencer Smallman a touché la cible.

Vladimir Kuznetsov a riposté au début du deuxième engagement, mais Samuel Dove-McFalls et Simon Bourque ont rétabli les choses en faveur des Sea Dogs.

Le gardien Callum Booth a fait le reste en muselant complètement l’attaque des visiteurs au dernier engagement.

Une mention honorable aussi à Anthony Dumont-Bouchard, puisque le portier du Titan a mérité la troisième étoile de la rencontre avec 34 arrêts.

Le capitaine Jeffrey Veil a aussi fait sa part avec six bonnes mises en échec sur des joueurs en bleu et blanc.

Malgré le revers, les hommes de Mario Pouliot présentent tout de même une fiche gagnante de 5-4 contre leurs adversaires de la Ville portuaire depuis le début de la saison.

Le Titan disputera sa prochaine rencontre vendredi soir en accueillant les Mooseheads de Halifax au Centre régional K.-C.-Irving.