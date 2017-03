Athlétisme universitaire: Jonathan Gionet sera gourmand à Edmonton

Une place sur le podium et un lancer de 17,26 mètres. Voilà les deux seuls objectifs qui pourraient satisfaire l’appétit de Jonathan Gionet à Edmonton, où il complète en toute quiétude sa préparation en vue des Championnats canadiens universitaires d’athlétisme en salle qui s’amorcent jeudi au Butterdome de l’Université de l’Alberta.

Le lanceur de poids des Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, actuellement classé en quatrième place au pays, affiche en ce moment une confiance inébranlable en ses moyens.

«Rendu ici, tu n’as que la crème du pays, affirme l’homme fort de Bathurst. Tout ce que j’ai à faire est de suivre ma routine, soit de relaxer et de me concentrer sur ma technique. Je n’ai donc aucune excuse.»

«N’importe qui parmi les cinq premiers au pays peut espérer un podium, révèle l’athlète âgé de 22 ans. Je vise au moins 17 mètres, mais mon véritable objectif est 17,26 mètres. J’aimerais bien atteindre le standard A+ des Jeux de la Francophonie.»

Gionet, qui est déjà qualifié pour les Jeux présentés en Côte d’Ivoire en juillet, aimerait entrer par la grande porte avec un standard A+.

La commande est néanmoins de taille pour celui qui a profité des récents Championnats du Sport universitaire de l’Atlantique pour battre son propre record provincial avec un jet de 16,76 mètres. Un tir qui se voulait aussi une nouvelle marque du SUA.

Ceux et celles qui voudraient voir Gionet à l’oeuvre pourront le faire en direct, via le stream du site trackie.ca, à compter de 17h45 samedi.

Doucet veut apprendre

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton seront également présents à Edmonton avec une délégation de deux athlètes, Alain Doucet, de Dieppe, à l’heptathlon, et Isabelle Morris, de Miramichi, au pentathlon. Tous deux sont classés respectivement aux 17e et 14e rangs dans leur discipline respective.

L’entraîneur Steve LeBlanc et la soigneuse Émily Fradette sont également du voyage.

Alain Doucet, récemment coiffé du titre d’athlète par excellence des Championnats du Sport universitaire de l’Atlantique après avoir battu deux records provinciaux qui se sont aussi avérés des nouvelles marques de l’U de M et du SUA, dit avoir des objectifs modestes pour son premier rendez-vous national.

«Je n’ai pas de grandes attentes si ce n’est que je suis ici pour apprendre, mentionne l’athlète âgé de 20 ans. Avec ce qui est arrivé au SUA, je suis déjà satisfait de ma saison.»

«Bien sûr, je veux leur montrer qu’un gars du Nouveau-Brunswick est capable de compétitionner, mais je veux aussi en profiter pour piquer quelques trucs aux meilleurs. J’ai encore tellement de choses à apprendre. Ça prend des années pour raffiner les techniques de chacune des épreuves», confie-t-il.

Doucet prendra part à quatre épreuves (60m haies, saut en longueur, lancer du poids et saut en hauteur) jeudi, puis aux trois dernières (60m, saut à la perche et 1000m) vendredi.

Il sera possible de suivre les exploits de Doucet et Isabelle Morris en streaming via le site trackie.ca.

Dix autres athlètes du Nouveau-Brunswick seront aussi de la partie à Edmonton.

Il s’agit d’Adrian Kinney (60m), de Bristol, avec l’Université St. Francis Xavier, Nick MacMackin (600m, 1000m, 1500m, 4x800m relais), de Quispamsis, avec l’Université Windsor, David Kerr (lancer du marteau) et Sarah Myatt (600m, 1000m, 4x800m relais), tous deux de Fredericton avec l’Université Dalhousie, Tess MacDonald (triple saut), de Miramichi, Victoria LeBlanc (saut en longueur), de Saint-Jean, Sydney MacDonald (pentathlon), de Miramichi, et Liam Turgeon (lancer du marteau), de Campbellton, avec UNB, Jack Berkshire (4x400m relais), de Fredericton, avec l’Université de Toronto, et Andrew LeBlanc (4x800m relais), de Fredericton, avec l’Université Guelph.

De plus, deux athlètes du Nouveau-Brunswick sont en nomination pour un prix national, soit Tess McDonald et Troy Wilson, des Varsity Reds de UNB. Ils sont en lice pour le prix du leadership en service communautaire.