Lutte olympique: les Rebelles de l’ÉSN font fi de l’adversité

À l’avant: ‎Michel Côté (entraîneur), Anabelle Boudreau (or, 51 kg), Tania Blanchard (bronze, 60 kg) et Randy Frenette (entraîneur). À l’arrière: Mike Ballak (entraîneur), Chloé Mallet (bronze, 66 kg), Maryse Arseneau (or, 75 kg), Maïté Haché (argent, 66 kg) et Sylvain Daigle (entraîneur). Absente: Amy Poirier (or, 55 kg). - Gracieuseté