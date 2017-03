La série Russie-Canada est de retour à Moncton

La désormais traditionnelle série Canada-Russie, mettant en action les meilleurs joueurs junior majeur du pays contre une formation élite russe, sera de retour à Moncton cette année, une première depuis 2005.

La Ligue canadienne de hockey a annoncé l’identité des six villes hôtesses de ces rencontres qui seront disputées du 6 au 16 novembre, mercredi.

Les équipes des ligues de l’Ouest, de l’Ontario et du Québec, composées de candidats de l’Équipe nationale junior du Canada, se mesureront à l’Équipe nationale junior de Russie et représente une partie intégrante du processus d’identification d’Équipe Canada avant le Championnat du monde de hockey junior de l’IIHF.

Les deux premiers matchs opposant les Russes à la Ligue de hockey de l’Ouest seront joués en Saskatchewan les 6 (Moose Jaw) et 7 novembre (Swift Current). Ensuite, Owen Sound (9) et Sudbury (13) présenteront à leur tour ces rencontres mettant en vedette les meilleurs joueurs de la Ligue de hockey de l’Ontario. Enfin, la LHJMQ se rendra à Charlottetown le 14 et à Moncton le 16 afin de conclure cette série.

S’il s’agit d’un premier arrêt de la série sur l’Île-du-Prince-Édouard, Moncton avait présenté un duel en 2005 qui s’était soldé par un gain de la LHJMQ 6 à 4. Tous les matchs seront diffusés sur les ondes de Sportsnet et de TVA Sports.

Depuis la première tenue de cet événement en 2003, les équipes de la LCH ont affiché un bilan de 58-19-6 contre les Russes. Le niveau de compétition de cette rivalité a augmenté depuis quelques années alors que quatre des sept dernières séries se sont décidées lors du dernier match. La Russie a remporté trois séries depuis 2010, contre sept titres pour les sélections de la LCH durant la même période, y compris la saison dernière par 13 points à 5.

Au total, 29 joueurs des formations de 2016 ont participé au Championnat du monde junior de l’IIHF 2017 à Toronto et Montréal, notamment 15 joueurs de la LCH au sein de l’Équipe du Canada qui a remporté la médaille d’argent, menés par le joueur par excellence du tournoi Thomas Chabot des Sea Dogs de Saint-Jean ainsi que le défenseur acadien Philippe Myers, et 14 joueurs russes qui ont remporté la médaille de bronze.

Par ailleurs, les Wildcats (14-46-3, 18e) ont subi une autre cuisante défaite contre les Islanders à Charlottetown, mercredi soir, par la marque de 12 à 3.

Les Insulaires (44-16-3, 4e) ont explosé avec cinq buts sans réplique en première période et quatre autres en deuxième afin de se forger une avance insurmontable de 9 à 1.

Daniel Sprong (4-3) et François Beauchemin (3-4) ont mené l’attaque des vainqueurs. Derek Dicaire (2) et Anthony Wojcik ont assuré la timide riposte des Wildcats.