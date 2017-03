CRH: Les Prédateurs n’ont plus de marge de manoeuvre

Les Prédateurs du Témiscouata n’ont plus de marge de manoeuvre. Une autre défaite dans leur série demi-finale contre les Castors de Saint-Quentin et ce sera la fin pour eux cette saison dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Devant leurs partisans vendredi soir à Dégelis, les Prédateurs vont tout faire afin d’éviter l’élimination et du même coup prolonger la série.

«Après avoir perdu vendredi soir dernier, c’est certain qu’on aurait préféré revenir chez nous avec une série égale 2 à 2. Mais ce n’est pas le cas. Il nous reste une vie et il faut la conserver le plus longtemps possible», a dit le vétéran attaquant Pierrot Michaud.

Après avoir enlevé le duel initial sur leur propre patinoire, les Prédateurs (2e) ont vu les Castors (5e) soutirer les trois suivants.

«Nous avons deux équipes qui se ressemblent. Les Castors ne lâchent et en bout du compte, ce n’est pas un manque d’efforts de notre part. Ils ont été plus opportunistes que nous. Nous n’avons pas raison de paniquer. Il nous faut simplement donner tout ce qu’on a vendredi dans l’espoir qu’il y aura un autre match», a-t-il continué.

Dans le camp des Castors, le gardien Pierre-Luc Thériault soutient que le plan de match de l’équipe a été suivie à la lettre lors des trois derniers affrontements de la série, ce qui leur a permis d’en récolter les dividendes.

«Tout ça fait partie de l’identité et des valeurs des Castors. Quand tu joues pour cette équipe, tu acceptes de donner ton maximum de la première à la dernière minute de jeu. C’est justement en ayant la possession de la rondelle qu’on augmente nos chances de marquer. Cela a été une de nos forces à cinq contre cinq jusqu’ici dans cette série», a-t-il analysé.

Il va sans dire que les Castors, champions en titre, préfèrent être dans leur position que dans celle de leurs rivaux. Selon le gardien, l’expérience dans le vestiaire de l’équipe fait en sorte qu’on s’assure que les joueurs demeurent concentrés et gardent les deux pieds sur terre.

«Nous avons trois chances de mettre fin au duel. Mais on veut le terminer le plus tôt possible. Nous devons conserver une bonne attitude et il faut éviter un relâchement. On a déjà vu des séries que les Castors menaient 3 à 0 ou 3 à 1 et ont ensuite échappé», a-t-il mentionné.

À l’inverse de la saison dernière, les Castors sont revenus de l’arrière dans les deux premières rondes des séries, alors qu’ils étaient au pied du mur, pour sortir victorieux.

Si une sixième partie est nécessaire, elle sera disputée dimanche à Saint-Quentin (15h). Pendant ce temps, les Panthères du Haut-Madawaska sont en attente de connaître leurs adversaires pour la finale.