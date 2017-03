Les Jeux des aînés Acadie-Québec de 2018 à Edmundston et au Témiscouata

Un protocole d'entente de l'organisation de l'événement a été signé par Louise Guérette (vice-présidente du comité organisateur Edmundston), le maire d'Edmundston, Cyrille Simard, son homonyme de Dégelis, Normand Morin, et Richard Bard (vice-président Témiscouata). - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Près de 500 participants sont attendus lors des deuxièmes Jeux des aînés 50 ans + Acadie-Québec qui se dérouleront du 8 au 10 février 2018, à Edmundston et au Témiscouata.

Les villes d’Edmundston et de Dégelis, au nom des communautés du Témiscouata, ont signé un protocole d’entente pour l’organisation de ce rassemblement lors d’un point de presse, mardi matin. En compagnie des concitoyens américains du Maine, ils se préparent donc à accueillir les aînés d’ailleurs en Acadie et du Québec.

Les premiers Jeux ont pris place dans les communautés frontalières de Campbellton et de Pointe-à-la-Croix en février 2016. Les organisateurs de ce rendez-vous souhaitaient à nouveau le tenir dans un territoire limitrophe.

«Étant donné qu’Edmundston a manifesté son intérêt et que le Témiscouata a bien voulu coopérer, nous avons opté pour tenir la deuxième rencontre dans ce territoire», a signifié le directeur général de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick et président de la corporation Les 50 + Acadie-Québec, Jean-Luc Bélanger.

Il a fait remarquer qu’à partir de 2020, les rendez-vous suivants se dérouleront par la suite en alternance au Nouveau-Brunswick et au Québec, suivant un ordre à déterminer.

Les Jeux des aînés 50 ans + Acadie-Québec sont une compétition qui regroupe des volets sportif et culturel dans un contexte amical. Sa programmation devrait différer du premier rendez-vous, étant donné qu’on souhaite y donner une saveur locale.

La programmation sera d’ailleurs dévoilée d’ici au début de la période d’inscription prévue cet automne. Les activités seront réparties entre les deux territoires-hôtes. À titre d’exemple, le ski alpin sera présenté à Edmundston alors que le Témiscouata accueillera le ski de fond. D’autres disciplines comme le hockey, le ballon sur glace, la natation ou le pickleball s’ajouteront à des activités intérieures.

Les diverses infrastructures dans les deux territoires seront donc mises à profit.

Le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, y voit une autre façon de poursuivre les relations renforcées par la tenue du Congrès mondial acadien de 2014.

«Nous travaillons ensemble depuis sur divers fronts. Cet événement majeur vient s’ajouter à la liste. De plus en plus, Edmundston entend miser sur le tourisme événementiel et ça cadre parfaitement dans cette optique», a-t-il indiqué.

Les coûts d’organisation des Jeux de Campbellton/Pointe-à-la-Croix ont été de 85 000$ et ont généré un profit.

En ce qui a trait au contexte amical et pour éviter la présence d’équipes trop fortes, M. Bélanger a précisé que dans certaines disciplines, les équipes sont formées sur place lors d’un tirage au sort parmi toutes les personnes inscrites à une épreuve.

«La collaboration entre les regroupements d’aînés de l’Acadie et du Québec a commencé avec le Congrès mondial acadien de 2014. Nous avons voulu la continuer en créant ces Jeux des aînés. Tout cela dans le but de promouvoir la santé, le mieux-être et la socialisation en français», a indiqué M. Bélanger.

Les sixièmes Jeux d’été des aînés de l’Acadie 50 ans + se dérouleront à l’Île-du-Prince-Edouard en septembre.