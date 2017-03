Une pétition pour garder deux patinoires dans le Grand Caraquet

Ça fait sept ans que Nicolas Boudreau organise des parties amicales de hockey, deux fois par semaine, à Caraquet et à Grande-Anse. Des nouveaux joueurs, il en accueille plusieurs. Bien plus que ceux qui décident d’accrocher leurs patins. Alors, quand on lui parle que le Grand Caraquet pourrait n’offrir qu’une seule patinoire cet automne pour les sports de glace, il ne comprend pas vraiment.

C’est pourquoi l’amateur de hockey vient de lancer une pétition afin de convaincre les élus du village de Grande-Anse de garder la patinoire du Centre Edmond E. Landry encore disponible le temps que Caraquet construise son nouvel amphithéâtre au coût estimé de 10 millions $.

Le maire Réginald Boudreau, de Grande-Anse, a récemment annoncé un projet visant à transformer l’édifice déficitaire – malgré l’aide de 25 000$ de la Ville de Caraquet – en centre sportif multifonctionnel, avec une aire pour des sports de raquette, une section de gymnastique, un mur d’escalade et une piste de marche. Mais plus de patinoire.

Boudreau cherche donc à démontrer qu’il y a bel et bien assez d’intérêt pour occuper suffisamment une deuxième patinoire dans le territoire grâce à l’engagement des joueurs de hockey et des autres sports de glace.

«Il y a un soupçon d’espoir. Et quand on a un soupçon d’espoir, on essaie quelque chose», a-t-il déclaré, quelques heures seulement avant de sauter sur la surface glacée de Grande-Anse avec son groupe.

«Ça concerne les gens du Grand Caraquet, mais il y a aussi des personnes de Paquetville, de Tracadie, de Shippagan et de Lamèque qui viennent jouer à Grande-Anse et à Caraquet. Il y a de la relève, mais si nous tombons à une seule patinoire, 80% des joueurs du hockey récréatif à Grande-Anse vont prendre leur retraite. Le patinage de vitesse a aussi besoin d’une deuxième glace. Avec une seule patinoire à Caraquet, nous n’aurons plus rien dans cinq ans parce qu’il n’y aura plus de hockey.»

L’auteur de cette démarche prévoit placer des copies de cette pétition dans des endroits stratégiques au cours des prochains jours. Il souhaite obtenir l’appui de plus de 150 personnes avant de rencontrer les autorités municipales concernées afin de les convaincre de garder deux patinoires à l’automne. Le document de pression est également disponible sur sa page Facebook

Il est même prêt à travailler en collaboration avec les deux municipalités dans le but de trouver des solutions.

«En attendant le nouvel aréna à Caraquet, il faut absolument garder la patinoire à Grande-Anse. C’est une question de sécurité. Nous savons tous que le Colisée Léopold-Foulem de Caraquet est désuet. S’il brise, qu’est-ce qu’on fait? Et Caraquet n’a pas encore eu l’argent pour son nouvel aréna. Ça va certainement prendre encore quelques années. Donc, je suis convaincu que Caraquet serait d’accord pour accorder un sursis à Grande-Anse», calcule-t-il.

Si jamais il ne reçoit pas l’appui demandé de la part des utilisateurs, Nicolas Boudreau promet de ne pas donner inutilement des coups d’épée dans l’eau.

«Moi, je vais jouer l’année prochaine. Mais d’autres ne joueront pas s’il n’y a pas de patinoire à Grande-Anse. Je le fais pour eux», avance-t-il.