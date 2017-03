Les Rameurs devront s’imposer face aux Alpines

Rémi Doucet a beau dire qu’un joueur ne peut pas gagner une série à lui seul, il n’empêche que les Rameurs de la baie des Chaleurs sont méconnaissables quand il n’est pas là. Quand le vétéran a décidé de s’accorder une pause en janvier, les Rameurs en ont souffert grandement.

L’importance de Doucet ne se mesure pas seulement par sa contribution à l’attaque. Son leadership est aussi un élément d’une importance capitale. Il n’est d’ailleurs pas le capitaine des Rameurs pour rien.

«J’ai pris un congé d’un mois pour réfléchir à ma situation, dit-il. Il y avait un peu de fatigue qui s’était accumulée. Avec mon travail et des enfants de 5 et 3 ans à la maison, c’est difficile de combiner le hockey à tout ça. Le repos m’a fait du bien.»

Doucet, qui a dominé la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur avec 32 buts et 56 points, est maintenant concentré vers la série demi-finale que lui et ses coéquipiers disputeront aux Alpines de Tracadie à compter de dimanche soir.

«C’est clair que les Alpines sont les favoris, estime l’attaquant âgé de 32 ans. Mais nous ne sommes pas si loin d’eux que cela. Quand nous avons notre pleine équipe, nous sommes très difficiles à battre. Notre grande force, c’est notre offensive et notre jeu le long des bandes. Nous pouvons être intimidants.»

Doucet est toutefois d’avis qu’il faudra s’assurer de ne pas laisser des joueurs comme Martin McGraw et Ulysse Brideau imposer leur rythme. Et ça part selon lui par du jeu plus serré en défensive.

«Quand ces deux gars-là seront sur la patinoire, il faudra s’assurer de ne pas leur laisser trop d’espace pour faire des jeux. En même temps, les Alpines ne sont pas seulement Martin, Ulysse et Christian Brideau. Contre les Alpines, ça va être important d’éviter de tricher. Il faudra aussi limiter les revirements en zone neutre et dans notre territoire», révèle Doucet.

Le match de dimanche sera présenté à 19h au Complexe S.-A.-Dionne.

L’autre série demi-finale prend elle aussi son envol dimanche entre les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne et les Acadiens du Grand Caraquet.

Le premier duel sera disputé sur le coup de 15h au Colisée Léopold-Foulem.

Le vétéran Danny Gionet, qui a célébré jeudi son 39e anniversaire de naissance, dit s’attendre à une longue série contre les Navigateurs.

«Ils ont eu un début de saison difficile, mais depuis décembre ils sont vraiment difficiles à battre, soutient le défenseur. Ils n’ont jamais cessé de s’améliorer. Ça devrait être une longue série.»

«Les Navigateurs vont se présenter ici avec plus de confiance après avoir éliminé les Ice Dogs de Néguac, ajoute Gionet. Il est hors de question de les prendre à légère. Nous visons la coupe et nous sommes motivés.»