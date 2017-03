Steven Croteau, le bâton de dynamite du Au P’tit Mousse

À 5 pieds 5 pouces et 122 livres, Steve Croteau serait davantage à sa place sur le dos d’un cheval de course à tenter de suivre les traces de Ron Turcotte. Mais le destin a voulu qu’il soit un joueur de hockey, pas un jockey.

Bien que son fils et sa fille, des jumeaux âgés de 18 mois, le tiennent pas mal occupé pendant que la maman est au boulot, Steven Croteau était on ne peut plus heureux de jaser hockey jeudi après-midi.

Surtout que rien n’allume davantage le petit bâton de dynamite du Au P’tit Mousse que le hockey des séries.

Après avoir été limité à seulement deux buts et trois passes en 14 parties de saison régulière, Croteau a explosé avec six mentions d’aide lors des deux matchs disputés contre les Vikings du Restigouche-Nord, il y a deux semaines, avant que ces derniers ne décident de fermer les livres.

Et quand on regarde ses statistiques des campagnes antérieures, on remarque le même schéma même si ses chiffres en saison régulière étaient nettement plus intéressantes.

«La saison régulière, c’est pour me familiariser avec les gars et les autres équipes», affirme-t-il en riant.

«J’aime le hockey des séries. Je ne suis pas quelqu’un d’agressif dans la vie de tous les jours, mais une fois sur la glace je ne me laisse jamais marcher sur les pieds. Quand tu mesures 5 pieds 5 pouces et que tu pèses 122 livres, la seule façon de t’en sortir est de ne pas laisser les autres t’intimider. J’ai toujours joué comme ça», raconte-t-il.

Samedi, Steve Croteau traversera le pont de la Confédération avec ses coéquipiers du Au P’tit Mousse afin d’aller affronter deux fois en moins de 20 heures les Stallions de Montague au Wellness Centre.

Si le plan initial de la Ligue de hockey senior Nord-Est avait été respecté, le Au P’tit Mousse serait déjà en finale et la demi-finale opposerait plutôt les Stallions aux Hawks d’Elsipogtog, qui viennent d’éliminer les JC’s de Bouctouche.

Selon Croteau, il n’y a pas un joueur dans le vestiaire du Au P’tit Mousse qui se plaint de la situation.

«Honnêtement, l’idée d’attendre de quatre à six semaines avant de disputer la finale nous tapait bien plus sur les nerfs que ce changement qui nous force à affronter Montague», confie-t-il.

«Nous sommes des joueurs de hockey et nous voulons jouer au hockey. Nous avons même hâte de les affronter. C’est surtout l’organisation qui était fâchée de voir que la ligue ne respectait pas les règlements. Pour l’organisation, c’était une question de principe», lance-t-il.

Lors des quatre duels entre les deux équipes en saison régulière, les champions du calendrier régulier l’ont emporté trois fois.

«Les matchs de saison ne sont pas tellement représentatifs parce que nous les avons seulement affronté une fois avec une équipe complète, match que nous avons d’ailleurs gagné (6 à 3)», indique Croteau.

«C’est quand même un beau défi. Une finale, aussi bien dire. Les Stallions ont un excellent gardien et de bons défenseurs. Leur grande force cependant, c’est leur offensive. Ils me font penser aux Alpines de Tracadie d’il y a quelques années avec leur gros avantage numérique. Des gars comme (Chris) Doyle et (Adam) Laite sont dangereux. Il va nous falloir s’éloigner du banc des pénalités et éviter de laisser aller nos émotions», souligne-t-il.

«Les Stallions n’ont cependant pas de Billy Bezeau. Il est non seulement le meilleur joueur de la ligue, mais il est également intimidant. Billy a les mains, le coup de patin, le lancer, tout. Il est notre arme numéro un», explique le vétéran âgé de 31 ans.

Par ailleurs, Steve Croteau a poliment refusé de se prononcer sur l’issue de la série.

«Je ne fais aucune prédiction. J’ai déjà fait des folleries comme ça dans mon jeune temps, mais plus maintenant. Nous allons à Montague en fin de semaine avec l’objectif d’aller y gagner au moins un match. Ensuite, je sais que nous serons très difficiles à battre à la maison», ajoute-t-il.

Un premier match en cinq semaines pour les Stallions

Lorsque les Stallions de Montague sauteront sur la glace du Wellness Centre, samedi, cela fera exactement cinq semaines qu’ils n’auront pas disputé un match. Pour l’attaquant Adam Laite, il ne fait aucun doute que ça pourrait leur causer des problèmes contre les hommes de l’entraîneur Michel Rail.

«Ça va certainement être un défi, particulièrement en première période. Le plan de match est d’imposer rapidement notre rythme en distribuant des mises en échec et en préparant des jeux. Il faut éviter de se faire surprendre par les rapides patineurs de Lamèque. Il faut que la chimie entre les gars revienne au plus vite», dit-il.

Laite et ses coéquipiers ont surtout hâte de composer avec un Au P’tit Mousse qui affichera complet, ce qui n’est pas arrivé souvent cet hiver. Il tient toutefois à préciser que les Stallions étaient eux aussi loin d’être complets lorsqu’ils se sont présentés à Lamèque.

«À quelque part, je pense que les deux équipes sont dans le même bateau. Ça va être excitant de voir les deux équipes s’affronter avec tous leurs joueurs. Ça devrait donner toute une série. Nous sommes très conscients que le Au P’tit Mousse a eu une saison régulière similaire et qu’il a néanmoins gagné le championnat des séries», affirme Laite qui dit s’attendre à des matchs serrés et à bas pointage malgré la force de frappe des deux formations.

«C’est vrai que notre offensive a été l’une de nos forces cette saison avec notre vitesse et notre habileté à bien faire bouger la rondelle. Mais cela dit, nous savons que ça va être important en série de nous concentrer un peu plus sur notre défensive afin de faciliter le travail de notre gardien Wayne Savage.»

Le premier match sera disputé samedi à 19h30 et les deux équipes se retrouveront dès dimanche après-midi à 13h30. Les troisième et quatrième duels de la série auront lieu à l’Aréna des Îles les 18 et 19 mars.