Le Titan cherchera à consolider sa sixième position

C’est évident que rien n’est encore coulé dans le béton, mais les chances sont excellentes pour que les adversaires du Titan d’Acadie-Bathurst en première ronde des séries éliminatoires soient les Olympiques de Gatineau ou encore les Remparts de Québec.

D’abord, il faut comprendre que le Titan (36-21-6, 78 pts) n’arrivera vraisemblablement pas à s’emparer du cinquième échelon.

Avec six points de retard sur l’Armada de Blainville-Boisbriand (39-18-6, 84 pts) et seulement cinq matchs à disputer, il serait fort étonnant que les hommes de Mario Pouliot parviennent à devancer ceux de Joël Bouchard, même si ces derniers ont un calendrier plutôt difficile.

En fait, si le Titan est quasi assuré de ne pas grimper davantage au classement, il pourrait toutefois descendre d’une position.

Les Saguenéens de Chicoutimi (35-23-4, 74 pts), qui ne sont qu’à quatre points du Titan avec de plus un match en main, ont l’avantage de disputer cinq de leurs six derniers duels contre des équipes moins bien classés. Le Titan, lui, doit affronter deux fois les puissants Islanders de Charlottetown (44-16-3, 91 pts).

Ça ne changerait pas grand chose puisque les éventuels opposants du Titan seraient encore une fois les Remparts (29-28-6, 64 pts) ou les Olympiques (30-30-4, 64 pts), actuellement engagés dans une lutte à finir pour déterminer qui héritera des 10e et 11e places.

En attendant, le Titan disputera vendredi et samedi ses deux derniers matchs à domicile d’ici aux séries. Les Mooseheads de Halifax (26-32-5, 57 pts), avec les dangereux Nico Hischier et Maxime Fortier, et les Islanders, menés par les Daniel Sprong, François Beauchemin, Filip Chlapik et compagnie, seront les visiteurs.

Le fiche du Titan face aux Mooseheads est particulièrement bonne avec six gains et seulement deux revers. Le premier trio a été particulièrement efficace contre les Orignaux. Vladimir Kuznetsov (4-10=14), Christophe Boivin (7-6=13) et Antoine Morand (5-6=11) ont totalisé 16 buts et 38 points en six duels.