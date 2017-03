Bouctouche immortalisera trois autres athlètes émérites

La joueuse de hockey sur gazon Joan Robere, le boxeur Emery Boudreau et le hockeyeur Jean «Dixie» Belliveau seront immortalisés au mur de la renommée sportive de Bouctouche.

La cérémonie bisannuelle du panthéon sportif de la municipalité aura lieu à 18h le 18 mars, à la salle Guy A. LeBlanc, au Centre J.-K.-Irving.

La conseillère municipale Pauline Hébert souligne que l’événement a la double mission de «remercier les grands pour ce qu’ils ont fait et d’encourager les autres» à suivre dans leurs pas.

«Si on voit que nos ancêtres et nos voisins ont travaillé fort et accompli de grandes choses dans les sports, ça motive les autres à viser toujours plus haut.»

Le comité de sélection a d’abord choisi Joan Robere, qui a connu une illustre carrière de hockey sur gazon.

Sacrée athlète féminine de l’année de l’école Clément-Cormier en 1986, elle a été nommée recrue de l’année chez les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick de Fredericton l’année suivante.

Elle a ensuite été membre de l’équipe du Canada sur la scène internationale au niveau junior et senior. Elle a notamment pris part à la Coupe du monde junior à Ottawa en 1989, à la Coupe du monde senior en Australie en 1990 et aux Jeux universitaires mondiaux en Angleterre en 1991.

Aujourd’hui enseignante, elle habite avec sa famille à Sault-Saint-Marie, en Ontario.

Pour sa part, Jean «Dixie» Belliveau a eu une grande carrière de hockey sur glace.

Après avoir joué dans la ligue de hockey junior majeur de l’Ontario (OHL) avec les Spitfires de Windsor et les Rangers de Kitchener, il a aidé les Aigles bleus de l’Université de Moncton à remporter deux championnats nationaux, en 1981 et en 1982.

Par la suite, il a remporté la Coupe Hardy, le championnat national du hockey senior AA, avec les Gagnon Packers de Miramichi. Il a ensuite joué avec une troupe de Cocagne et les JC’s de Bouctouche, équipe qu’il a aidé à revitaliser au cours des dernières années. Il est propriétaire de trois concessions d’automobile.

Enfin, Emery Boudreau a entamé son parcours de boxeur alors qu’il avait seulement 15 ans, en 1957. Sous la tutelle d’Aldéard Allain, il a obtenu une fiche de sept victoires, une défaite et un nul en tant qu’amateur avant de lancer sa carrière professionnelle.

Celui qui admirait Yvon Durelle et Rocky Marciano a remporté son premier combat professionnel par K.O. contre Paul Anderson, juste avant son 18e anniversaire. Les années suivantes, il est devenu champion de boxe des poids moyens des Maritimes. Il a aussi remporté un duel contre Ernie Durelle, le frère d’Yvon.

En 15 combats, de 1959 à 1962, il a récolté 12 victoires, dont 10 par K.-O., et trois défaites. M. Boudreau habite toujours à Bouctouche. Il est entrepreneur en construction à la retraite.

Mme Robere, M. Boudreau et M. Belliveau forment le deuxième tableau d’honneur de Bouctouche. En 2014, le nom du bâtisseur Laurie Boucher, de l’athlète paralympique Clarence Bastarache et de la volleyeuse Brigitte Soucy ont été inscrit au mur de la renommée.