Un autre match à oublier pour les Wildcats…

La 50e défaite est en vue…

Les Wildcats de Moncton ont subi un 30e revers à leurs 31 dernières rencontres, vendredi soir à Sydney dans un autre match à oublier.

Une poussée de cinq buts sans riposte a mené les Screaming Eagles du Cap-Breton à un triomphe de 9 à 4 sur la bande à Darren Rumble, dans une rencontre présentée au Centre 200.

Il s’agissait pour Moncton d’une 47e défaite en 2016-2017.

Dommage pour le vétéran Alexandre Renaud, qui a réussi un deuxième tour du chapeau depuis son arrivée à Moncton en janvier.

Phélix Martineau (28e), Yannik Bertrand (8e et 9e), Giovanni Fiore (48e et 49e), Drake Batherson (20e), Massimo Carozza (24e), Vasily Glotov (14e) et Olivier LeBlanc (10e) ont enfilé les buts des gagnants (35-25-4).

Alexandre Renaud (9e, 10e et 11e) et Logan Johnston (2e) ont riposté pour Moncton (14-47-3) dans une cause perdante.

Adam Capanelli a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche offensive.

L’entraîneur Darren Rumble pointe rarement vers ses gardiens pour expliquer une défaite, mais il a fait une exception vendredi.

«Nous avions besoin de quelques gros arrêts de notre gardien (Dominik Tmej) en première période, mais ce ne fut pas le cas, soyons honnêtes. Sans jeter la pierre à mon gardien, je peux dire qu’il a donné quatre mauvais buts en première période», affirme-t-il.

«Mais les gars étaient venus pour compétitionner. Nous avons très bien joué à armes égales, mais leurs quatre buts en avantage numérique nous ont fait mal. C’est ça qui fait la différence», indique Rumble.

Il faut dire que les locaux n’ont pas eu besoin de trop de temps pour imposer leur rythme aux visiteurs, un peu plus de deux minutes pour être exact.

Massimo Carozza touchait la cible avec le deuxième tir au but des Screaming Eagles pour récolter son 24e de la saison.

Et les Screaming Eagles n’allaient pas s’arrêter là.

Olivier LeBlanc, Phélix Martineau et Yannik Bertrand ont trouvé le fond du filet avant la fin de l’engagement pour offrir au gardien Kevin Mandolese une belle priorité de 4 à 0.

Les tirs au but (17-5) illustraient très bien l’allure de la rencontre jusqu’à ce point.

Drake Batherson a continué le massacre, avant qu’Alexandre Renaud et Logan Johnston ne permettent aux Wildcats de relever la tête.

Mais la fête a été de courte durée pour les hommes de Darren Rumble, puisque le Russe Vasily Glotov faisait mouche deux minutes plus tard pour relancer les Screaming Eagles.

La troisième période a été partagée, mais il était déjà beaucoup trop tard pour les visiteurs.

Les deux mêmes équipes vont se retrouver samedi soir, toujours sur la glace du Centre 200.