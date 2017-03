Athlétisme universitaire: des hauts et des bas à Edmonton

Les athlètes du Nouveau-Brunswick ont connu de bonnes performances pour la plupart, en fin de semaine, au Championnats canadiens universitaires d’athlétisme présentés en Alberta. Mais malheureusement pour Jonathan Gionet, il a été loin de remplir ses objectifs au lancer du poids.

Le colosse de Petit-Rocher, qui porte les couleurs de l’Université du Nouveau-Brunswick, a connu une contre-performance en finale, dimanche. Son meilleur jet n’a été que de 13m27, ce qui lui a donné la 12e et dernière position des finalistes de cette épreuve.

C’est loin de son propre record du Nouveau-Brunswick de 16m37 réalisé en janvier et encore plus loin de son objectif d’atteindre le standard A+ des Jeux de la Francophonie (17m26).

Du côté des représentants des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Alain Doucet a pris le 10e rang à l’heptathlon, avec 4211 points, alors que Isabelle Morris a terminé en 12e place avec 2778 points.

Mais autant pour un que pour l’autre, ces quatre journées passées au stade de l’Université de l’Alberta à Edmonton aura été une expérience fort enrichissante.

«Je suis content et j’ai beaucoup appris, a signalé Doucet. Je n’ai pas toujours eu les performances que j’aurais aimé, mais je suis quand même fier de ce que j’ai fait.»

Doucet a notamment établi des records personnels au 60m haies et au saut à la perche avec 4m20, ce qui constitue un nouveau record provincial. Il détenait la marque de 4m11 depuis les Championnats d’athlétisme du Sport universitaire de l’Atlantique, il y a deux semaines à Moncton.

«C’était ma journée et je me sentais bien. J’ai pu faire des sauts constants. Ça m’encourage beaucoup pour 2018 et 2019. Ça m’a donné une bonne idée de ce à quoi ressemble une grosse compétition», a avoué le jeune homme de Dieppe âgé de 20 ans.

Du côté de Morris, elle s’est sentie quelque peu intimidée par toutes ces puissantes adversaires qui couraient à ses côtés au pentathlon, a-t-elle mentionné.

«Mais c’était vraiment plaisant, car je n’avais jamais performé à un tel niveau. Dans l’ensemble, je suis assez satisfaite. Ce n’est pas mon meilleur pentathlon, mais c’était quand même pas mal bien. J’étais un peu intimidée au début quand je me suis retrouvée aux côtés des meilleures athlètes au pays au départ du 60m haies. Mais j’allais là pour apprendre et ça va m’aider pour l’an prochain si j’y retourne», a déclaré l’athlète âgée de 20 ans de la région de Miramichi.

Elle a notamment offert un bond de 4m72 au saut en longueur – sa meilleure performance – et a raté d’un seul centimètre son meilleur saut de 1m50 en hauteur.

Dix autres athlètes du Nouveau-Brunswick ont pris part à ces championnats. Liam Turgeon, de Tidehead (UNB), a terminé 11e au lancer du marteau (15m13), un seul centimètre derrière David Kerr, de Fredericton (Dalhousie).

Adrian Kinney, de Bristol (St Francis Xavier), a terminé septième au 60 mètres (6s94c), pendant qu’Andrew LeBlanc, de Fredericton, a aidé l’Université de Guelph à enlever le bronze au relais 4X800m masculin.

Jack Berkshire, de Fredericton, a gagné l’or au relais 4X200m et le bronze au relais 4X400m pour l’Université de Toronto. Nick MacMackin, de Quispamsis, a obtenu l’argent au 4X800m avec l’Université de Windsor, en plus d’une quatrième place au 1000m, une 5e au 600m et une 11e position au 1500m.

Chez les femmes, Victoria LeBlanc, de Saint-Jean (UNB), a fini 12e au saut en longueur (5m27), tandis que Tess MacDonald, de Fredericton (UNB), a obtenu une meilleure performance personnelle de 11m79 et un septième rang au triple saut.

Sydney MacDonald, de Fredericton (UNB), a grimpé en septième place au pentathlon (3297 points, un record provincial U-23). Enfin, Sarah Myatt, de Fredericton (Dalhousie) a pris le 5e échelon au relais 4X800m ainsi que la huitième place au 1000m et au 600m.