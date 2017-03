Un dernier combat pour Émile Arsenault?

Il ne veut encore rien confirmer, mais Émile Arsenault sait que la fin approche. Le pugiliste de Shediac affrontera l’Ontarien Don Wonch le 22 avril à Bouctouche dans ce qui pourrait fort bien être le dernier combat d’une brillante carrière.

L’Acadien laisse bien sûr la porte ouverte, mais il dit réaliser que ses jours comme boxeur actifs sont comptés.

«Il y a trois ans, ma femme m’a demandé comment longtemps encore cette carrière de boxe allait durer. Je lui ai répondu que je veux faire au moins un combat quand j’aurai 50 ans. Et j’ai eu 50 ans cette semaine», souligne-t-il.

Même s’il n’est pas au sommet de sa forme, l’athlète de 235 livres dit avoir confiance de pouvoir monter dans le ring du vieux Forum de Bouctouche à 225 livres.

«Je n’ai pas vraiment le temps de m’entraîner comme je le voudrais, même si je fais pas mal de cardio récemment. Je vais au club de boxe au moins trois fois par semaine. Ça va donc bien de ce côté, mais ça prend beaucoup de mon temps», explique-t-il.

Ce n’est pas du tout évident pour lui de maintenir un bon rythme d’entraînement avec son travail de camionneur.

«Je pars à 2h du matin et j’arrive à 17h ou 18h le soir. Je dois ensuite sauter dans mes espadrilles pour aller m’entraîner. C’est plus difficile de trouver la motivation pour aller s’entraîner après des longues journées comme ça.»

Malgré tout, Émile Arsenault affirme que la passion de la boxe brûle encore en lui.

«Si ça n’était pas de mon travail et que je pouvais aller au gymnase tous les soirs, je me verrais bien continuer. Je n’aime pas aller dans le ring et mal paraître», avance-t-il.

Même s’il connaît très peu son adversaire, il n’a jamais hésité quand il a reçu l’appel du promoteur Mike Doiron.

«C’est un gars d’arts martiaux mixtes. Il a quand même fait plusieurs combats amateurs quand il était jeune. Je ne connais que très peu de choses de lui, parce que lorsqu’il s’est battu à Moncton, j’étais à Fort McMurray», mentionne-t-il.

«La seule chose que je leur ai demandé (aux promoteurs) quand ils m’ont suggéré de boxer contre lui, c’est s’il mesuraitl 6pi 5po. C’est la seule chose qui m’inquiétait.»

Le 22 avril, Arsenault visera une 10e victoire chez les professionnels. Son dossier est présentement de 9-4-2, incluant cinq victoires par KO.

Mais au-delà de la victoire, l’Acadien veut savourer chaque seconde de ce combat.

«J’aimerais aller à la limite parce que j’aime boxer», assure-t-il.

«Je me souviens quand Jacques LeBlanc boxait. Il devait être dans la cinquième ou la sixième ronde et son entraîneur lui a dit de finir son adversaire. Mais Jacques lui a dit: “je me suis entraîné pour faire 10 rondes et je vais aller jusqu’au bout”», raconte Arsenault en riant.

«Je vais boxer du mieux que je le peux et si le combat va à la limite, je serai content avec ça.»

Et peu importe ce que l’avenir lui réserve, il sait très bien qu’il demeurera associé à la boxe, lui qui a obtenu son permis pour oeuvrer à titre de juge.

Outre le combat Wonch-Arsenault, la soirée proposée par Victory Boxing mettra en vedette plusieurs athlètes locaux.

Dominic Babineau, de Richibucto Village, affrontera le Mexicain Emmanuel Villamar. Robbie Cameron, de Dalhousie, fera face à Stephen Clement, d’Elsipogtog. Et dans un autre combat qui va retenir l’attention, l’Acadienne Annie Mazerolle, de Saint-Ignace, se retrouver devant la Mexicaine Mario Jose Velis.

Les promoteurs ont bon espoir de faire salle comble, soit environ 1200 spectateurs.