Nord-Est: les Stallions font la ruade au Au P’tit Mousse

Les Stallions de Montague ne sont pas venus dans la Ligue de hockey senior Nord-Est en touristes et ils en ont donné une belle preuve en fin de semaine avec deux victoires éclatantes aux dépens du Au P’tit Mousse de Lamèque.

Les Insulaires ont signé des triomphes de 11 à 4 samedi et de 9 à 2 dimanche pour se donner une avance de 2-0 dans la série demi-finale 4 de 7.

Steven Brazil, Adam Laite et David Mazurek ont enfilé chacun deux buts pour les gagnants.

Chris Doyle, Matt Stead et Jesse McIntyre ont aussi déjoué le gardien perdant, Charles Austin.

Jeff Wilson et Pierre-Paul Landry ont riposté pour Lamèque.

Comment expliquer une telle domination?

L’entraîneur adjoint James Sanford a sa petite idée là-dessus.

«Nos gars voulaient jouer cette série depuis un mois. Après la belle saison que nous avons connue, nous avons eu un congé un peu trop long au goût de certains!», lance-t-il en riant.

«Nous avons mis l’accent sur notre équipe, peu importe la formation qu’on allait affronter. On veut juste jouer notre propre style, soit un style offensif et rapide. Nous avons quatre trios qui peuvent marquer des buts et qui peuvent jouer avec intensité», avance l’ancien défenseur des Wildcats.

«La plupart des équipes de la ligue n’ont jamais pu contenir notre vitesse cette saison et on veut continuer dans la même veine en séries.»

Sanford dit s’attendre à des étincelles pour les deux prochaines rencontres présentées à Lamèque.

«Je m’attends à ce qu’ils tentent de nous ralentir avec du jeu physique. Ils vont certainement essayer d’utiliser leur foule à leur avantage pour essayer d’injecter de l’émotion dans leurs jeux», avance-t-il.

«Je sais qu’ils ne se gêneront pas pour distribuer des coups à nos meilleurs joueurs et de jouer un vieux style de hockey qui n’a plus sa place aujourd’hui. Mais on va bien protéger nos joueurs et s’ils veulent jouer un style robuste, on a des gars ici qui peuvent répondre.»

Même si son équipe se retrouve dans une position difficile, Charles Bergeron assure que tout le monde y croit encore.

«On s’est sorti du match nous-mêmes dans le premier match. On n’a pas vraiment joué comme on est capable. Il n’y a rien de positif à tirer de ça. Et dans le deuxième match, je dirais qu’ils étaient plus prêts que nous», raconte l’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Les arbitres n’ont pas été justes, mais ce ne sont pas eux qui nous ont coûté le match dimanche parce nous avons vraiment mérité la plupart de nos punitions.»

La discipline sera donc au coeur du message des entraîneurs avant le match de vendredi prochain à Lamèque.

«On devra jouer intelligemment. Il va falloir jouer du hockey robuste, mais pas de coups de bâtons ou des choses du genre. Ça va être important qu’on joue dans un style qui va nous avantager sur notre patinoire», indique Bergeron.

«On avait tous la mine basse après le match de dimanche, mais cette équipe-là est souvent revenue dans le passé. Moi je vais y croire jusqu’à la fin et je pense que c’est la même chose avec tout le monde dans le vestiaire.»