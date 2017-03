Le Titan pèche par indiscipline contre les Islanders

Le gardien des Islanders de Charlottetown, Mark Grametbauer, essaie de se libérer de la pression de Luc Deschênes (8) et Rodrigo Abols (24), du Titan d’Acadie-Bathurst. - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Au hockey, les unités spéciales font souvent la différence entre la victoire et la défaite. Ce fut particulièrement évident samedi soir, alors que le Titan d’Acadie-Bathurst a donné trois buts en supériorité numérique et un autre à court d’un homme aux Islanders de Charlottetown. Pour paraphraser le capitaine Jeffrey Viel, une équipe ne peut pas se permettre de pécher de cette façon face à une équipe aussi puissante et espérer un résultat positif.

Les visiteurs ont inscrit quatre buts sans riposte au dernier engagement, dont trois en supériorité numérique, pour quitter le Centre régional K.-C.-Irving rempli à pleine capacité de 3524 amateurs pour une deuxième soirée de suite avec une victoire de 6 à 3.

L’ancien du Titan, Guillaume Brisebois, a mené la charge avec deux buts (9e et 10e) et une passe.

Daniel Sprong (31e), Keith Getson (17e), Adam Marsh (13e) et Nicolas Meloche (15e) ont réussi les autres filets des gagnants.

Luc Deschênes (5e), Jeffrey Viel (34e) et Antoine Morand (26e) ont riposté dans une cause perdante.

Tout semblait pourtant aller comme sur des roulettes pour les joueurs de Mario Pouliot, qui s’étaient forgé une priorité de 3 à 2 après 40 minutes de jeu. Sauf que le manque de discipline allait venir ruiner les beaux efforts des joueurs en rouge et blanc.

«On avait très bien commencé le match et on très bien joué dans l’ensemble au cours des deux premières périodes. Mais on a été un peu indisciplinés en troisième», reconnaît le capitaine.

«Une grosse équipe comme ça, qui a une aussi bonne offensive, on ne peut pas leur donner trop de marge de manoeuvre et c’est ça qui nous a coûté le match, ajoute-t-il. Ils ont la meilleure attaque de la ligue et si tu leur donnes plusieurs avantages numériques, c’est sûr qu’ils vont trouver des façons de mettre la rondelle dans le filet.»

Viel assure que tout le monde est conscient des erreurs commises dans le vestiaire du Titan et que la leçon a porté.

«Ce n’est pas quelque chose qui est très difficile à corriger, mais il faut certainement le faire avant le début des séries», souligne-t-il.

Le Titan terminera sa saison 2016-2017 avec trois rencontres sur la route. Le tout débute mercredi soir avec un arrêt à Sydney pour un rendez-vous avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Le voyage prendra fin avec des arrêts à Moncton et à Charlottetown.