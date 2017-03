Wildcats: le gardien Matthew Waite marque des points

Matthew Waite ne cesse de marquer des points. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant le début de la saison 2017-2018, mais on peut déjà affirmer que le gardien québécois aura un rôle important à jouer chez les Wildcats de Moncton l’hiver prochain.

Waite a été tout simplement époustouflant, samedi soir, dans un revers de 3 à 2 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Il a stoppé 38 rondelles pour s’attirer les éloges de son entraîneur.

«Il a été spectaculaire. On peut voir qu’il va devenir un excellent gardien à ce niveau», affirme Darren Rumble.

«Il a juste besoin de temps pour trouver une certaine constance. Il a joué beaucoup de bons matchs pour nous cette saison.»

Même si son équipe revient de Sydney avec aucun point au classement, le pilote affirme que les Wildcats ont tenu leur bout.

«J’ai aimé les deux rencontres. Tout le monde a joué un bon match vendredi (une défaite de 9 à 4), mais ils ont marqué quatre buts en supériorité numérique. On n’a pas non plus eu les arrêts dont on aurait eu besoin», mentionne-t-il.

«Le deuxième match s’est décidé en toute fin de troisième période. Je dirais que tout le monde a joué selon son plein potentiel. Je n’avais aucun passager dans l’équipe.»

Contrairement à la veille, la défensive des Wildcats a effectivement tenu le coup face à la puissante attaque des Screaming Eagles lors du premier vingt.

Vendredi soir, Moncton avait accordé pas moins de quatre buts aux locaux au cours de ce premier engagement fatidique.

Difficile de se remettre d’une telle pétarade. Sauf que samedi, l’histoire a été fort heureusement très différente.

Matthew Waite a bloqué les 11 tirs dirigés vers lui pour garder son équipe dans la rencontre.

Sauf que si sa défensive a fait le travail, on ne peut pas dire que son attaque s’est tuée à l’ouvrage, puisque seulement Liam Murphy et Alexandre Renaud ont réussi à placer des rondelles au filet.

Pas des buts, seulement deux tirs vers le filet!

Mais attention, Julien Tessier allait lancer les visiteurs en avant dès la cinquième minute de la deuxième période.

La fête n’a cependant pas duré.

Quelques minutes plus tard, Massimo Carozza enfilait son 25e de la saison pour créer l’égalité.

Et comme ce n’était pas suffisant, Giovanni Fiore a touché la cible pour une 50e fois cette saison en fin de période pour offrir une première avance aux Screaming Eagles.

Anthony Wojcik a redonné espoir aux visiteurs à mi-chemin en troisième, mais Sasha Roy est venu offrir la victoire sur un plateau d’argent aux 2568 amateurs avec sept minutes à jouer.