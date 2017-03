Commandos: une dernière mission avant la fin

L’entraîneur Frédérick Roy, Will Lafford, Sam Jay, Liam Conrad, Nolan Alward, Marc Gallie, Joey Richard, Jeffrey Akerley et l’entraîneur Ryan Salvis. - Collaboration spéciale: Jean-Luc LeBlanc

C’est le début de la fin pour les Commandos de Dieppe. Avec le début des séries éliminatoires, le compte à rebours est commencé pour le futur Blizzard d’Edmundston. Mais avant de partir, les joueurs en vert, blanc et noir ont une dernière mission à accomplir.

Le groupe dirigé par Ryan Salvis et Frédérick Roy tentera de participer à la finale pour l’obtention de la coupe Kent pour la quatrième saison de suite.

Dieppe semble en bonne position pour aspirer aux grands honneurs cette saison, après une campagne de 27-16-7 en 2016-2017.

«On a eu une très bonne saison. Je pense que les gars veulent essayer de finir en beauté. Ils vont tout donner ce qu’ils peuvent. C’est pour eux une question de fierté à l’endroit de la communauté de Dieppe», raconte Frédérick Roy.

Les Commandos auront cependant un gros test en partant avec les Western Capitals de Summerside (25-22-3).

«Ça va être une bonne série. Ils ont une équipe très rapide et ça devrait donner du beau hockey. Les deux équipes ont pas mal le même style», affirme le coentraîneur.

«On aime nos chances, sauf qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les séries. Mais de la façon dont les gars ont joué au hockey au cours des deux dernières semaines, on va dans la bonne direction.»

La seule ombre au tableau, c’est la blessure (haut du corps) d’Alexandre Jacob. Il serait très surprenant le patineur acadien voit de l’action au cours de ce premier tour éliminatoire.

Frédérick Roy ne sait pas encore comment l’aventure des Commandos va se terminer à Dieppe, mais il sait déjà qu’il ne poursuivra pas son association avec l’équipe à Edmundston.

Par contre, il affirme que la plupart des joueurs de la formation actuelle des Commandos ont été séduits par l’accueil des amateurs de hockey du Madawaska lors d’une récente visite.

«Il y en a déjà plusieurs qui veulent y aller. Quelques autres sont présentement sur la clôture, mais ils ont tous eu la chance de visiter la ville et les campus. Je pense que les jeunes ont été impressionnés par les installations», indique-t-il.

«Je dirais que la plupart qui peuvent encore jouer junior A vont se retrouver à Edmundston.»

Dieppe doit amorcer sa série contre Summerside mercredi soir devant ses partisans, mais le mauvais temps pourrait venir chambarder l’horaire.

Si le match devait être annulé, la série prendrait son envol jeudi à Summerside.

À ce moment-là, les deuxième et troisième rencontres seraient présentées au Centre Arthur-J.-LeBlanc.

Les Commandos de Dieppe ont récompensé leurs joueurs les plus méritants de la saison régulière lors d’un banquet tenu dimanche, à Dieppe.

Joey Richard a obtenu la Coupe commémorative Edmond Gagnon pour avoir obtenu le plus de points lors de la sélection du choix des trois étoiles et le trophée du meilleur pointeur de la saison régulière.

Le trophée Gordie Drillon, présenté au joueur qui a le mieux équilibré les études post secondaire et le hockey, a été accordé au défenseur Marc Gallie.

Le capitaine Liam Conrad a reçu trois reconnaissances, la Coupe Clarence Girouard du joueur par excellence de la saison 2016-2017, le trophée Georges Desroches pour ses qualités exemplaires de leadership et le trophée Duane Pound pour des qualités exceptionnelles sur et hors glace et ses habitudes de travail de champion.

Le Trophée Ron Léger, présenté au joueur qui joue un rôle important sans recevoir le crédit mérité, est allé à Sam Jay. Le prix du joueur le plus amélioré a été présenté à Jeffrey Akerley.

Le trophée du meilleur défenseur est allé à Nolan Alward et celui de la recrue par excellence de l’année, à Will Lafford. Ce dernier est également le récipiendaire du trophée Jumpin Jack remis au joueur qui représente les valeurs des Commandos et met toujours l’équipe en priorité. Ce trophée est voté par les joueurs.

Les joueurs qui ont complété leur passage junior sont Ryan Chiasson, Sam Jay, Maxime Michaud, Joey Richard, Lukas Kane et Nick Gibson.