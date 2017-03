Un duel de champions en finale du Circuit régional de hockey

Les champions en titre contre les champions de la saison régulière. Voilà le scénario que propose la finale de la 26e saison du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest.

Ce rendez-vous entre les Panthères du Haut-Madawaska et les Castors de Saint-Quentin prendra son envol, mercredi soir, à Saint-François.

Il s’agira de retrouvailles puisque les deux formations se sont affrontées lors de l’ultime série de la saison 2012-2013. À ce moment, les représentants du Restigouche-Ouest ont remporté leur deuxième Coupe du Président Gérald-Martin.

Champions de la saison régulière, les Panthères espèrent réussir un doublé en ajoutant également à leur palmarès le titre en séries éliminatoires.

«Nous avons commencé à bâtir notre équipe durant la saison estivale. Nous sommes rendus où nous voulions être. Il nous reste une étape à franchir», a dit le capitaine des Panthères, Alexandre Soucy.

Jusqu’ici, ils ont passé le coup de balai aux Draveurs du Bas-Madawaska et au Dynamo de Kedgwick lors des deux premières rondes. En finale, ils affrontent une équipe qui leur a fait subir deux de leurs trois défaites cette saison.

«Oui, nous y pensons. Mais même si ce n’est pas une excuse, nous avions un alignement réduit pour ces deux rencontres. Nous sommes une formation bien différente lorsque nous sommes complets», a ajouté le capitaine Soucy.

À l’inverse, les Castors, qui ont remporté la coupe à trois reprises dans leur histoire, se serviront de cette statistique pour bâtir leur confiance. Ils sont sortis victorieux de leurs deux séries précédentes en cinq rencontres. Ils veulent maintenir la même éthique de travail sur la glace.

«Nous avons de bonnes séries éliminatoires. Nous avons bien fait jusqu’ici contre les Ambassadeurs de Saint-Jacques et les Prédateurs du Témiscouata. Ce n’est pas le temps de se laisser aller. Afin de venir à bout des Panthères, il faudra tout simplement jouer notre meilleur hockey de la saison», a dit le vétéran attaquant Maxime Levesque.

Même s’ils ont terminé au cinquième rang en saison, bien des amateurs de hockey s’attendaient à un affrontement entre les Castors et les Panthères. Le rendez-vous a failli se produire en demi-finale mais le Dynamo de Kedgwick en a décidé autrement en éliminant le Thunder de Perth-Andover en première ronde.

«Nous avons terminé au cinquième rang cette saison mais cela n’indique pas la valeur de notre équipe. Dans cette série, ce sont les petits détails dans notre jeu et sur la patinoire qui vont faire la différence. Le fait de remporter le premier match sur la route pourrait changer l’allure du duel», a continué le numéro 19 des Castors.

Les Panthères, qui seront à la recherche d’un deuxième titre des séries après celui de la campagne 2013-2014, ont eu un long repos entre leurs deuxième et troisième séries, ce qui peut s’avérer un couteau à deux tranchants, selon le défenseur Soucy.

«Nous avons eu de bons entraînements et disputé des matchs intra-équipe pour garder la forme. Ça devrait donner une bonne série. Nous avons une très bonne offensive mais il faudra aussi penser à notre jeu dans notre territoire. Les Castors sont forts pour relancer l’attaque et profiter des occasions», a continué Alexandre Soucy.

Trois records offensifs pourraient tomber

Trois records offensifs des séries éliminatoires du Circuit régional de hockey du Nord-Ouest sont à la portée de l’attaquant des Panthères du Haut-Madawaska, Danny Chiasson. Jusqu’ici en huit rencontres, il totalise 16 buts et 18 aides pour 34 points.

Le record du plus grand nombre de buts en séries est de 23. Il a été établi par Ryan Brewer, des Cataractes de Grand-Sault, en 2008-2009.

En ce qui a trait au record du plus grand nombre de points en séries, il est de 45 (13b, 32a) et a été réalisé par Charlie Boucher, des Draveurs du Bas-Madawaska, en 2001-2002. Il partage la marque du plus grand nombre de passes en séries avec l’actuel entraîneur des Panthères, Bernard Chiasson, qui a réussi l’exploit alors qu’il portait les couleurs des As de Saint-Basile en 1999-2000.

Dean Ouellet et Alex Emond, des Panthères, en totalisent respectivement 21 et 20 jusqu’ici en séries.